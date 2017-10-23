﻿حادث الواحات: والد ضابط مفقود يناشد السيسي استعادة ابنه… وبلاغ جديد ضد أحمد موسى

القاهرة ـ «القدس العربي» أعلن الجيش المصري، أمس الإثنين، «إحباط محاولة لاختراق الصحراء الغربية، وتدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر المسلحة الموحودة في داخلها»

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان: «استمراراً للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار».

ويواصل الجيش تمشيط منطقة الصحراء الغربية، بعد الحادث الذي شهدته منطقة الواحات في محافظة الجيزة وأسفر عن مقتل 14 شرطي وإصابة 13، حسب البيانات الرسمية.

الحايس يناشد السيسي

وفي الوقت الذي تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما عرف بـ«حادث الواحات»، ناشد الدكتور علاء الحايس، والد الضابط محمد الحايس، المفقود في أحداث الواحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستعادة نجله الذي فقد خلال الحادث.

وقال خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي «أريد معرفة أي معلومة بشأن مصير والدي، أنا تحطمت وأمه تحطمت، لو فعلا ابني خطف، أنا سأنهار، هولاء ناس لا يعرفون الله، هيقطعوا ابني، أريد أن أطمئن عليه وأعرف هل هو حي أم ميت».

تقصير أمني

كذلك قال عصام زيدان، عم النقيب أحمد طارق زيدان، أحد الذين قتلوا في حادث الواحات، إنه من الواضح أن الحادث شهد تقصيراً أمنياً.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «الشارع المصري»، المذاع على قناة «العاصمة»: «أنا رأيت جسمان الشهيد في المشرحة، وكان فيه بتر فوق الركبة في الساق اليمنى»، موجهاً رسالة إلى وزارة الداخلية، قائلاً: «اتقوا الله، العملية كانت تحتاج إلى تأن وتخطيط أكثر من ذلك».

وتابع:» إن أخي نزف من الليل حتى صباح اليوم الثاني ما يدل على تقصير، العملية لم تكن منظمة»..

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه أزمة الإعلامي أحمد موسى، رغم تقديمه اعتذاراً على الهواء بسبب بثه تسريباً صوتياً حول واقعة الواحات يخالف الرواية الرسمية، قائلاً: «الخطأ وارد ولا يمكن أن يكون مقصوداً».

وأضاف في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن ما حدث أثبت حب الشعب المصري للشرطة ووقوفه بجانبها والدفاع عنها، مشيراً إلى أنه «لم يكن يتوقع كل هذا الحب الذي يحمله الشعب للشرطة المصرية».

وتعقد لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها ظهر الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيق في المخالفات الإعلامية التي شابت تغطية حادث الواحات، حيث ستستمع اللجنة لأقوال موسى، وأيضاً لإلهام أبو الفتوح، رئيسة قناة صدى البلد.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في بيان، إن «اللجنة ستستكمل تحقيقاتها مع قناة صدى البلد باعتبارها القناة التي ارتكبت أكبر جريمة إعلامية في مجال التغطية، فضلا عن معرفة ملابسات التسجيل والإجراءات التي ستتخذها القناة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ثم بعد ذلك ولتحديد العقوبة المناسبة».

وكشف عن أن «اللجنة ستواصل تحقيقاتها فيما يخص باقي المخالفات التي ارتكبت من جانب بعض وسائل الإعلام القومية والخاصة».

وتلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، ضد موسى، ورجل الأعمال محمد أو العينين، مالك قناة صدى البلد، يتهمهما فيه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة غير موثوق بمصادرها. وحسب البلاغ فقد «أذاع المشكو في حقه الثاني على برنامج «على مسؤوليتي» تسجيلات صوتية، أشار إلى أنها تتعلق بما حدث لرجال الشرطة، في واقعة الواحات البحرية التي راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة جنودا وضباطا، وكانت هذه التسجيلات محبطة للغاية ومؤثرة في جموع المشاهدين للحلقة».

وأضاف البلاغ أن «البرنامج اشتهر أكثر من مرة باستضافته الكثير من رجال الدولة سواء الشرطة أو الجيش السابقين، ودائما ما يدافع عن الوطن ويقف حائطاَ منيعاَ ضد أي إشاعات تصدر في الإعلام، ودائماَ ما يظهر المذيع أحمد موسى في موقف المقاتل ضد من يحاول تشويه رجال الدولة».

وأشار مقدم البلاغ إلى أن «كل هذه الأمور جعلت من الإعلامي أحمد موسى وبرنامجه مصدرا رئيسياَ للمصداقية فيما ينشر وما يقوله من أخبار عن الدولة، فاكتسب مصداقية غير عادية، متفوقاَ على غيره من البرامج الأخرى، إلا أنه في تلك السقطة الخطيرة أذاع تسجيلات عن واقعة طريق الواحات البحرية، ما أدى إلى تناقل محطات وبرامج أخرى لما أذاعه نقلاَ عنه، فضلاَ عن مواقع السوشيال ميديا، ذلك الشبح المخيف الأكثر خطورة في نقل المعلومات خلال وقت قياسي».