﻿«المرصد السوري»: النظام يسيطر على 53% من الأراضي و«قسد» على 25%

القاهرة – د ب أ: أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانا أمس الاثنين أظهر فيه كيف تغيرت مساحات نفوذ الفاعلين البارزين في الأزمة السورية، بعد خسائر تنظيم داعش من جراء العمليات العسكرية المتواصلة التي تستهدفه. وأوضح المرصد أن مساحة سيطرة تنظيم داعش تراجعت إلى 8% من إجمالي مساحة الأراضي السورية، بعدما كان يسيطر منتصف عام 2015 على أكثر من نصف مساحة البلاد، وأنه يتبقى للتنظيم أقل من 1% من المناطق المأهولة.

في المقابل، فإن القوات الحكومية التي كانت تسيطر أواخر عام 2015 على نحو 22% فقط من مساحة سوريا أصبحت تسيطر على نحو 52.7% من المساحة الجغرافية السورية، من بينها مراكز محافظات دمشق وحلب حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والحسكة ودير الزور والقنيطرة. وتسيطر القوات على محافظتي طرطوس والسويداء بشكل كامل، وبشكل شبه كامل على محافظة اللاذقية.

أما قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها، فأصبحت صاحبة ثاني أكبر نفوذ في سوريا من حيث سيطرتها على مساحات جغرافية، إذ تفرض سيطرتها حاليا على نحو 25.4%، بعد التقدم الكبير الذي حققته بدعم مكثف من قبل التحالف الدولي بطائراته ومستشاريه. وتراجعت سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصائل تضم مقاتلين «جهاديين» إلى 13.7% من الأراضي السورية. ومع تراجع تنظيم داعش أصبحت الفصائل القوة ذات النفوذ الثالث في سوريا بعد القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية.