﻿«فرسان الشرق» حزب سياسي أردني جديد «تحت الأرض» يعارض مركز القرار ويطلق أدبيات مناكفة بلا «توثيق»

عمان – «القدس العربي» : فوجئ الأردنيون بالحديث عن حزب سياسي جديد يدعى «فرسان الشرق» تم تشكيله مؤخرا بشكل سري.

وعند التدقيق، لا يبدو بيان الحزب مهتما بكل أطياف المجتمع الأردني، لا من حيث اسمه ولا حتى من حيث مضمون البيان رقم 1 الذي أثار لغطًا كبيرًا في مناخات عمّان السياسية والبرلمانية، عندما أعلن أصحاب البيان رسائلهم تحت شعار «طفح الكيل»، من دون الشفافية في الكشف عن هوياتهم.

حزب غير علني أسس خلف الكواليس… خبر جديد في الأردن، يتوج عملية رفع لمستوى وسقف النقد منذ أكثر من عام، حيث بدأ العديد من النخب توجيه الرسائل إلى مركز القرار لا للحكومة والبرلمان كما يحصل بالعادة.

اسم الحزب حسب البيان التفصيلي المعلن «فرسان الشرق» وهي صيغة مقصودة لذاتها ترد على صيغة أخرى باسم فرسان الحق، وهو شعار يمثل وحدات على كفاءة عالية تعمل مع الأجهزة الأمنية، وكان لها دور كبير في إحباط مخططات إرهابية ضد الأردن، في العراق تحديدًا. الاسم في حد ذاته مؤشر على المناكفة الأولى، لكن البيان الغامض الذي تسرب بسرعة وسط السياسيين والنخب، من دون تواقيع، قدم رواية من الصعب تسويقها سياسيًا وإعلاميًا عندما تَحدّث عن تمكن ثلة من الشرفاء الأردنيين من الاجتماع بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية في إحدى مناطق جنوب المملكة، لإعلان ولادة الحزب الجديد الذي تمكنت هيأته العامة وعددها 682 عضواً من انتخاب المكتب التنفيذي.

الحزب تحدث في البيان عن اجتماعات مقبلة ستبقى طي الكتمان، وفي سرّية تامة حتى تشرق ما وصفه البيان شمس الحرية على الأردن الغالي. وليس من الصعب في الحالة الأردنية المرصودة الحديث بمصداقية عن اجتماعات شارك فيها أكثر من 600 شخص، وبقيت سرّية خصوصًا أن البيان المثير تحدّث عن شخصيات أمنية وعسكرية من كل الرتب قررت الخروج عن صمتها ورجال عشائر معروفين ونشطاء ونقابيين وحزبيين وطلاب.

الهدف من السرّية شرح بالتفصيل حتى لا تتمكن الأجهزة الأمنية من شق الصف والتضييق على أعضاء الحزب السرّي الجديد الذي تحدث عن أسماء كبيرة ستكون مفاجأة للجميع، وعن تسمية شخص بكنية أبي سالم تم اختياره أمينًا عامًا للحزب السري.

الاسم الوحيد الذي ظهر كمثال على استهداف المعارضين الوطنيين هو اسم المعارضة في البرلمان سابقًا هند الفايز، وهو مؤشر على نظرية ترجح أن تكون أدبيّاتها جزءاً واضحاً من نصوص البيان المثير، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر لـ»القدس العربي» عن حراك في إطار الحزب الجديد في مدينة معان جنوب البلاد، بمشاركة رئيس بلدية سابق ونخبة من المتقاعدين العسكريين الذين سبق لهم أن مارسوا الاعتراض السياسي.

البيان المناكف رفع السقف بطريقة غير مسبوقة، وفي المضمون تمسك بالهاشميين ضمانا لاستمرار التعايش السلمي والتفاف الأردنيين حول ملك البلاد ضمن ما وصفه بمواد الدستور وتشريعاته فقط.

اسم الحزب يعكس رسالة لها علاقة بطبيعة مكوناته الاجتماعية، والبيان يتحدث عن ديمقراطية مزيّفة، وانتفاخ جيوب الفاسدين، وكثرة الجرائم والزعران وانفراد مركز القرار بالسياسات، وسيطرة مؤسسات سيادية على الأجهزة الأمنية.

يقدم البيان الجديد نموذجًا يتخطى السقف المعتاد في النقد السياسي، ويطرح أسماء محددة من السياسيين والمسؤولين السابقين والحاليين، باعتبارهم من رموز الفساد والافساد، كما يتجرأ على تسمية نخبة من الصحافيين والإعلاميين الذين قبضوا مالاً من مسؤولين سابقين، بينهم رئيس مجلس الأعيان السابق الحالي فيصل الفايز ومدير المخابرات السابق السجين محمد الذهبي الذي قال البيان عنه إنه حوكم لأسباب ليس من بينها الفساد.

في المضمون السياسي، عندما يتعلق الأمر بملفات الفساد لا يأتي الحزب المشار إليه بجديد، والعنصر المستجد الوحيد هو إعادة تجميع الملحوظات والمعلومات التي سبق أن طرحها الشارع في سنوات سابقة في نص واحد ومن دون أدلة أو براهين جديدة، مع أن الحزب نفسه تحدث عن وثائق وأدلة سيقدمها للرأي العام لاحقاً. لا يوجد سياسيًا ما هو جديد فعلًا في مضمون الحديث عن استشراء الفساد، لكن العنصر المستجد في البيان الحساس هو الحديث عن انتقال ما يسميه سياسيون كبار بـ «فيروس الانتقاد والسقف المرتفع». فخلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصًا في الطبقات والشرائح التي كانت دوما محسوبة على الدولة والسلطة، يعكس البيان الذي حصلت عليه «القدس العربي» مضمون الانحياز السياسي لكتابه، ويقدم معلومات غير صحيحة إطلاقاً عما يسميه بتسهيلات حقوق المواطنة، متحدثاً عن استيعاب الأردن شهرياً لنحو 20 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي لتفريغ الأرض وتكريس الوطن البديل في الأردن. هذه المعلومة تحديدًا أضعفت مصداقية البيان، بسبب الاجماع حتى بين صفوف المعارضة على عدم دقتها.

ويتحدث البيان عن تنفيذ أجندات خارجية تضر بالمواطن الأردني وعن استخدام اللاجئ السوري للمياه في مخيم الزعتري على مدار الساعة للشرب والزراعة، فيما يعيش الأردنيون تحت وطأة العطش والحرمان وهذه معلومة تحتاج أيضاً للتدقيق.

يرفض البيان استخدام أراضي المملكة قواعد عسكرية للأمريكيين والألمان ويتهم مسؤولين سابقين في الديوان الملِكِي بالاسم بالفساد، وكذلك بعض النواب السابقين في البرلمان، مؤكدًا أن الشعب هو الضامن الوحيد للمؤسسة المَلِكِية وأن الحكومة ضعيفة وصلاحيات رموز الفساد والحيتان تزداد، واليد الطولى في المجتمع للخارجين عن القانون والفاسدين والمخربين.

وتوقع حزب «فرسان الشرق»، أن تشن حملة شعواء ضده، وتحدث عن تململ وسخط الموظفين، وعن ضرورة إجراء جراحة عامة في السلطات، واعتبر أن الجهات الإعلامية الفاسدة ستحاربه، وأن مركز القرار غير مكترث، ورفع في ختام بيانه الموسوم بتاريخ يوم الجمعة السابق شعار «طفح الكيل وإن غدًا لناظره قريب».