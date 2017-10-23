﻿الإيقاف يحرم ميلان من جهود بونوتشي أمام يوفنتوس

روما – د ب أ: يغيب المدافع ليوناردو بونوتشي عن فريقه ميلان في مواجهة فريقه السابق يوفنتوس السبت المقبل في الدوري الإيطالي بعد تعرضه للإيقاف مباراتين. وتلقى بونوتشي البطاقة الحمراء خلال المباراة التي تعادل فيها ميلان سلبا مع جنوى الأحد، بعدما وجه ضربة بالكوع إلى الياندرو روسي. ولجأ الحكم بييرو جاكوميلي إلى تقنية الفيديو قبل أن يصدر قراره بطرد بونوتشي، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يطرد باستخدام تقنية الفيديو. ويغيب بونوتشي عن مباراتي كييفو غدا ويوفنتوس.

هرنانديز مدافع الريال قد يلعب لاسبانيا بدلا من فرنسا

مدريد – د ب أ: اعترف ثيو هرنانديز مدافع ريال مدريد بأنه لا يمانع بالتحول من اللعب لمنتخب فرنسا إلى منتخب إسبانيا. ولم يشارك هرنانديز (20 عاما) في أي مباراة مع منتخب فرنسا الأول، ما يعني أن له الحق في الاختيار بين اللعب للديوك أو الماتادور. وقال: «التحول إلى إسبانيا؟ إذا لم أتلق اتصالا من منتخب فرنسا سأفكر في الأمر». وأضاف: «أنا فرنسي ولكن الوضع الحالي يزعجني بعض الشيء». وانضم هرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى الريال الصيف الماضي.

الإصابة تحرم البايرن من مجهود مولر ثلاثة أسابيع

ميونيخ – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ أن مهاجمه توماس مولر سيغيب ثلاثة أسابيع لإصابته بتمزق تعرض له السبت بالدوري الألماني، بعدما أصيب في الساق اليمنى في المباراة التي فاز بها البايرن بهدف على هامبورغ. وتأتي إصابة مولر في الوقت الذي يستعد فيه النادي البافاري لمواجهات ساخنة في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا. وطبقا للفحوصات التي أجريت للاعب، فإنه سيغيب عن مباراتي لايبزيغ في البوندسليغا وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى مباراة سيلتك في دوري الأبطال، كما يغيب أيضا عن الكلاسيكو ضد الغريم التاريخي بروسيا دورتموند في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

فينغر يشيد بالألماني أوزيل ويصفه بـ«العالمي»

لندن – الأناضول: أشاد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال بمهاجمه الألماني مسعود أوزيل بعد مستواه المتميز خلال لقاء إيفرتون في الدوري الإنكليزي. وقال: «عمل أوزيل بشكل رائع، حين يكون بهذه الحالة الجسدية لا يمكن لأحد أن يشكك بأنه لاعب عالمي». وأشار إلى أن فريقه حقق فوزا مستحقا وتحكم في المباراة بشكل جيد منذ البداية، معترفا أنه مرّ على الفريق بعض الأوقات الصعبة بعد تسجيلهم الهدف الأول. وختم فينغر: «في الجولة الماضية لم نلعب بطريقة مناسبة أمام واتفورد وتمت معاقبتنا بعدما كنا متقدمين في المباراة، لكننا اليوم عدنا من الباب الكبير وخلقنا فرقا شاسعا بيننا وبين الخصم».

ميتز الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

باريس – الأناضول: أقال ميتز الفرنسي، فيليب هينشبيرغر من تدريب الفريق لسوء النتائج التي حققها هذا الموسم. ولم يكشف النادي عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية. وجاءت الإقالة بعد هزيمة ميتز من ضيفه ديجون بهدف مقابل هدفين السبت في الجولة العاشرة للدوري الفرنسي. ويتذيل ميتز ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط، بعدما حقق انتصارا وحيدا وتسع هزائم.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يغُرم سيلتك وسان جيرمان وبازل

زيوريخ – رويترز: فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على سيلتك وباريس سان جيرمان بسبب شغب جماهيرهما خلال لقاء الفريقين في دوري الأبطال الشهر الماضي. وغرمت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري سيلتك عشرة آلاف يورو، بسبب اقتحام أحد المشجعين للملعب ومحاولته ركل كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان خلال الخسارة على ملعبه 5-صفر في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بدور المجموعات. وركض المشجع نحو المهاجم الفرنسي بينما كان الفريق الاسكتلندي يستعد لركلة البداية عقب الهدف الثالث، قبل أن يمسكه رجال الأمن ويصحبوه إلى خارج الملعب. وتم تغريم سان جيرمان خمسة آلاف يورو بسبب تلفيات ألحقتها جماهيره بملعب سيلتك وتحطيم المقاعد. وقرر الاتحاد الأوروبي تغريم بازل السويسري 12 ألف يورو عقب اشعال جماهيره ألعاب نارية خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» بالمجموعة الأولى الشهر الماضي.

السماح للأندية السعودية بالاستعانة بأي عدد من الحكام الأجانب!

الرياض – د ب أ: أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن فتح الباب أمام أندية الدوري السعودي للاستعانة بحكام أجانب للمباريات بدون سقف محدد، بعدما حدد الاتحاد ثماني طواقم تحكيم اجنبية يمكن لأي ناد الاستعانة بها بكافة منافسات الدوري خلال الموسم. والتقى آل الشيخ مع رؤساء الاندية وأكد أن هيئة الرياضة ستتحمل مصاريف الحكام الاضافية .وكان الاتحاد قرر في كانون الثاني/ يناير الماضي السماح للأندية بالاستعانة بثماني طواقم تحكيم اجنبية يتحمل النادي مصاريفها.