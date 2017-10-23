قتلى وجرحى من الحوثيين في معارك بتعز

“القدس العربي”- (وكالات): أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء الإثنين، بمقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في قصف ومعارك بمحافظة تعز (275 كيلومترا جنوب صنعاء).

ونقل موقع الجيش “سبتمر نت”، عن مصدر ميداني قوله، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة يختل، شمالي مديرية المخا الساحلية.

وذكر المصدر، أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الحوثيين، بينهم القيادي الميداني المكنى بالـ”النهمي”، وإصابة 7 أخرين، فضلاً عن تدمير مدرعة.

وأضح المصدر، أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والعناصر تزامناً مع الغارات، رافقها قصف مدفعي مكثف شمالي منطقة يختل.

وأشار إلى أن المعارك اندلعت عقب هجوما على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني.

وتشهد محافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها بشكل كبير.