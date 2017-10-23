﻿هاليب وفوزنياكي تحققان انتصارين ثأريين!

سنغافورة – رويترز: استهلت سيمونا هاليب مشوارها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بانتصار رائع 6-4 و6-2 على الفرنسية كارولين غارسيا.

وتألقت اللاعبة الرمانية بشكل واضح في المجموعة الثانية لتهزم منافستها صاحبة الأداء الجيد في سنغافورة. وجاءت المباراة الثانية في المجموعة الحمراء من جانب واحد، حيث سحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي منافستها ايلينا سفيتولينا 6-2 و6-صفر في أقل من ساعة، لتأثر من خسارتها أمام الأوكرانية في نهائي بطولتين هذا الموسم. وكانت غارسيا اخر لاعبة تتأهل بين الثماني المشاركات في البطولة، حيث حصدت لقبين متتاليين في الصين، لكن مواجهتها الأولى في المجموعة الحمراء انتهت بالخسارة لتنهي المصنفة الأولى عالميا انتصارات منافستها الفرنسية المتتالية في 11 مباراة. وسيطر الأداء القوي من الخطوط الخلفية على المجموعة الأولى لكن هاليب حسمت النقاط الحاسمة في المجموعة قبل أن تشن هجمات مزعجة على غارسيا في كل أنحاء الملعب في الثانية وتفوز خلال 88 دقيقة. وفي الوقت الذي تظهر فيه هاليب للمرة الرابعة على التوالي في البطولة الختامية، لم تبد غارسيا أي اشارة على شعورها بالرهبة والتوتر خلال خوض هذه البطولة المهمة، حيث تماسكت في الشوط الأول وأظهرت الكثير من القوة في الأداء في الضربات العالية. وفي المقابل، كانت هاليب بطيئة بعد الشيء في تبادل الضربات خلال الأشواط الأولى قبل أن ترسل ضربة رائعة في الشوط الرابع ساهمت في زيادة إيقاع للعب قبل ان تنهار منافستها. وتناوبت اللاعبتان على كسر إرسال بعضهما بعضا منتصف المجموعة الأولى قبل أن تنهار ضربات إرسال غارسيا تماما مع سير المجموعة قدما ومنح خطأها المزدوج في الشوط التاسع الكارثي الفرصة لهاليب للتقدم 5-4. ورفضت غارسيا الاستسلام تماما واحتاجت هاليب ثلاث نقاط لحسم المجموعة قبل ان تنهيها تماما بضربة خلفية قوية سقطت على الخط.

واحتفلت هاليب بإطلاق صرخة عالية والتلويح بقبضتها. ووجهت هاليب ضرباتها في كافة جنبات الملعب ببراعة لكن الارسال السيئ للاعبة الفرنسية منح منافستها أول كسر لإرسالها في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية والذي أظهرت خلاله اللاعبة الرومانية تماسكا رائعا لتنتفض وتحسم الشوط بعدما كانت متأخرة صفر-40.

وكسرت هاليب بعدها إرسال منافستها مرة أخرى لكن جارسيا تماسكت أخيرا في الشوط السابع بينما لم تسمح لها هاليب بمواصلة التقدم لتحسم المباراة في النقطة الأولى لحسم المباراة عندما ردت اللاعبة الفرنسية ضربة مباشرة في الشبكة. وهذه المشاركة الأولى أيضا لسفيتولينا في سنغافورة بعد موسم متميز فازت خلاله بخمسة ألقاب لكن المصنفة الرابعة خسرت أمام فوزنياكي الذي فازت في عشرة أشواط متتالية لتقترب من حسم المباراة. وعانت فوزنياكي من عدة هزائم ثقيلة أمام سفيتولينا في دبي وتورنتو هذا العام، وهما مباراتان نهائيتان من بين ست خسرتها هذا الموسم، لكن إرسالها القوي ساعدها في حسم المجموعة الأولى وأظهرت اللاعبة الأوكرانية المحبطة مقاومة رمزية فقط في الثانية.