﻿نيمار: مباراة مارسيليا لا علاقة لها بكرة القدم!

مدريد – د ب أ: لن يكون بمقدور النجم البرازيلي نيمار أن ينسى بسهولة مباراة القمة الأولى له في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان أمام مضيفه مارسيليا، وهي التي كانت أشبه بالجحيم.

وأشارت صحيفة «ماركا» الأسبانية إلى أن اللاعب البرازيلي كان يتعرض للاعتداء من جماهير مارسيليا في كل مرة يقترب فيها من جانبي الملعب لتنفيذ الركلات الركنية، حيث كانوا يلقون عليه أشياء مختلفة. ونقلت عن نيمار قوله: «الأمر كان مبالغا فيه. ألقوا علي كل شيء، عصي وعصير برتقال وكوكاكولا وكل شيء، هذه ليست كرة قدم». واضطر أفراد الأمن داخل ملعب مارسيليا إلى التدخل لحماية نيمار بسبب المقذوفات الكثيرة التي تم إلقاؤها عليه من المدرجات تجنبا لتعرضه لأي إصابة. وقال أوناي ايمري، مدرب سان جيرمان: «يجب أن يتعلموا كيف يحمون اللاعبين المهمين». وأوضحت «ماركا» أن هذه الأحداث تسببت في فقدان نيمار لصوابه وحصوله على البطاقة الحمراء بعدما أشهرت في وجهه البطاقة الصفراء مرتين في غضون دقيقتين فقط. وبعد الهدف الثاني لمارسيليا الذي سجله فلوران توفان اعترض نيمار بشدة على حكم اللقاء، الذي تغاضى في لعبة سابقة عن احتساب ركلة جزاء للفريق الباريسي بعدما ارتطمت الكرة بيد لاعب مارسيليا جوردان امافي، ليحصل النجم البرازيلي على بطاقته الصفراء الأولى. وبعدها بدقيقتين، اعتدى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، لاعب مارسيليا، على نيمار ليحتسب الحكم خطأ للاعب البرازيلي، بيد أن الأخير قام بضرب اللاعب الأرجنتيني ليرى البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الطرد. واعترف نيمار: «لم أتحل بالهدوء، أعترف بخطأي، مارسيليا لعب بشكل جيد ولكننا كنا أقل من مستوانا المعهود، كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل، العشب كان مرتفعا وجافا، علينا أن نعتاد على هذا، منافسونا سيحاولون فعل كل شيء ضدنا».