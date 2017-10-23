﻿الدوري الانكليزي: إيفرتون يعلن إقالة مدربه الهولندي كومان

لندن – رويترز: قال إيفرتون إنه استغنى عن خدمات مدربه الهولندي رونالد كومان بعدما تراجع الفريق في الدوري الانكليزي لمنطقة الهبوط عقب الهزيمة على أرضه 5-2 أمام أرسنال الاحد.

وتولى كومان المسؤولية قبل 16 شهرا، وأنفق بسخاء لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الأخيرة، لكن إيفرتون فاز مع ذلك مرتين فقط من أول تسع مباريات في الدوري في أسوأ بداية له لموسم منذ 2005-2006. وقال إيفرتون على «تويتر»: «يؤكد نادي إيفرتون رحيل كومان. الرئيس بيل كينرايت ومجلس الادارة وحامل الاسهم الرئيسي فرهاد موشيري يتوجهون بالشكر والعرفان للمدرب كومان على الخدمات التي قدمها للنادي على مدار 16 شهرا ولقيادة الفريق للمركز السابع الموسم الماضي». ووصل كومان الى إيفرتون من ساوثهامبتون في 2016 وسط توقعات كبيرة، وحصل على الموارد اللازمة لتعزيز تشكيلته في فترة الانتقالات الأخيرة، لكن الفريق فاز مرتين فقط في 13 مباراة في كل المسابقات، وقدم عرضا باهتا آخر أمام أرسنال ليتجرع هزيمة قاسية وتنطلق صيحات الاستهجان من الجماهير التي غادر كثير منها الملعب قبل أن تنتهي المباراة. وبعيدا عن النتائج شعرت جماهير إيفرتون بالاستياء من التغييرات الكثيرة التي يجريها كومان على خطة اللعب والتشكيلة ليفقد الفريق التماسك. وقال ستيف كلاريدج اللاعب السابق والمحلل الحالي: «لم أشاهد فريقا أسوأ من ذلك في الدوري الممتاز هذا الموسم. التغييرات مبهمة واللاعبون دون المستوى المطلوب ولا توجد طريقة لعب ثابتة».