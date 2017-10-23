﻿الدوري الاسباني: الريال وأتلتيكو مدريد يواصلان الضغط على برشلونة المتصدر… وأسينسيو يواصل تألقه

مدريد – رويترز: قاد ماركو أسينسيو المتألق ريال مدريد لفوز ساحق 3-صفر على ضيفه إيبار وتقليص الفارق مع برشلونة متصدر الدوري الاسباني إلى خمس نقاط في ظل جلوس كريم بنزيمة على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وتسبب اللاعب الشاب في هدف سجله باولو أوليفيرا لاعب إيبار بالخطأ في مرماه، ثم أحرز الهدف الثاني ليتقدم الريال للمركز الثالث برصيد 20 نقطة متأخرا بنقطة واحدة وراء بلنسية الثاني ومتقدما بنقطة على أتلتيكو مدريد الفائز 1-صفر خارج ملعبه على سيلتا فيغو بفضل هدف كيفن غاميرو. وتغلب برشلونة على ملقة 2-صفر السبت بينما حقق بلنسية فوزا كبيرا على أشبيلية 4-صفر. وتألق أسينسيو، الذي شارك بدلا من بنزيمة في الهجوم إلى جوار كريستيانو رونالدو، في مواجهة الضيف الباسكي صاحب المركز الـ16. وحول أوليفيرا تمريرة أسينسيو العرضية برأسه في شباك فريقه في الدقيقة 18 قبل أن يضيف اللاعب الشاب الهدف الثاني بعد عشر دقائق أخرى عقب تمريرة من إيسكو. وأضاف البديل مارسيلو الهدف الثالث مع تبقي ثماني دقائق على النهاية بتسديدة منخفضة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة ليعزز تفوق ريال. وأجرى المدرب زين الدين زيدان خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع توتنهام في مدريد بدوري الأبطال الثلاثاء الماضي، وأشرك أسينيسو بدلا من بنزيمة رغم دفاعه عن مواطنه الفرنسي السبت بعد انتقادات من غاري لينكر مهاجم توتنهام وبرشلونة السابق وآخرين وأتى هذا القرار ثماره. وتقدم أصحاب الأرض عندما حول أوليفيرا تمريرة أسينسيو العرضية برأسه في شباك دميتروفيتش تحت ضغط من سيرجيو راموس بعد ركلة ركنية. وضاعف أسينسيو النتيجة بعد عشر دقائق بتسديدة منخفضة إثر تمريرة من إيسكو ليسجل ثالث أهدافه في الدوري ويمنح الريال تقدما مريحا. وصنع أسينسيو فرصة أخرى لإيسكو في الشوط الثاني لكن صانع اللعب الاسباني أهدرها مجددا بينما لم يحصل الياباني تاكاشي اينوي لاعب إيبار على ركلة جزاء رغم اعاقته من كاسيميرو. وواجه الريال صعوبات في زيادة النتيجة، فسدد رونالدو وبنزيمة، الذي شارك بدلا من أسينسيو، خارج المرمى حتى أحرز مارسيلو الهدف الثالث.

ومنح هدف من غاميرو أتلتيكو الفوز 1-صفر خارج ملعبه على سيلتا فيغو العاشر الذي قدم أداء جيدا لكنه لم يستطع التعامل مع الأسلوب الدفاعي المعتاد لفريق المدرب دييغو سيميوني. ووضع غاميرو الضيوف في المقدمة بعد 28 دقيقة من مدى قريب عكس مجريات اللعب بعدما سقطت الكرة أمامه عقب ركلة ركنية. وكاد اياغو أسباس أن يدرك التعادل لسيلتا في الدقيقة 59، لكن تسديدته من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة وصمد أتلتيكو حتى النهاية لينهي سلسلة من أربع مباريات بجميع المسابقات بدون انتصار. وتقدم ليغانيس للمركز الخامس بفضل فوزه 1-صفر على أتلتيك بلباو بعد هدف رائع سجله كلاوديو بوفو بينما حقق فياريال فوزا ساحقا على لاس بالماس 4-صفر ليتقدم للمركز السادس تاركا منافسه في منطقة الهبوط.