﻿ استأجرا غرفة فوجدا كاميرا تتجسس عليهما «جنسيا»

لندن ـ «القدس العربي»: اكتشف زوجان استأجرا غرفة في شقة، وجود كاميرا خفية تصورهما. وبعد هذه الحادثة تبين أن صاحب الشقة يستخدم شقته للتجسس جنسيا على نزلائه.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فإن ستارنز وزوجته، كشفا وجود كاميرا إلى جانب جهازالتحذير من الحرائق في سقف الغرفة التي استأجراها لدى رجل خمسيني في فلوريدا. وطلبا الشرطة التي حققت مع الرجل الذي قال إنه يستخدم الكاميرات لتصوير حفلات جنس جماعية لكنه لا يستخدمها حين يؤجر غرفه للمستأجرين.

وقال الزوج لشبكة «آي بي سي» الأمريكية إنه رأى ثقبا أسود قرب جهاز الحساسية للحريق، وفهم أن شيئا ما يجري. وفك الجهاز واكتشف الأمر. وطلب الشرطة التي وجدت كاميرتين وصادرت ميكرفونات وأجهزة تخزين بيانات عثرت عليها في الشقة.