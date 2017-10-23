﻿صراخها أنقذها من هجوم سمكة قرش

سيدني ـ أ ف ب: نجت مراهقة استرالية من مواجهة مرعبة مع سمكة قرش بعدما استرعت انتباه والدها بصراخها.

وكانت ساره وليامز البالغة 15 عاما تصطاد السمك من مركب كاياك قبالة سواحل أستراليا الجنوبية الأحد عندما هاجمتها سمكة قرش. وقال والدها الذي كان موجودا في قارب مطاطي قريب مع نجله وابنته الأخرى، إن السمكة تسببت في قذفها في الجو ووقوعها في المياه. وقال لمحطة «استراليان برودكاستينغ كروبوريشن» الاثنين إنه رأى سمكة القرش الكبيرة والمياه تتطاير في كل مكان موضحا «كانت على وشك أن تلتهمها». وأشار إلى أن سمكة القرش راحت تدور حول المركب وتلطمه مرات عدة فيما هرع لمساعدة ابنته مع ابنه ميتشل منتشلا إياها من المياه فوق سمكة القرش إلى الزورق المطاطي.

وأضاف وليامز وهو على وشك البكاء «صراخها كان فظيعا ولا يمكن وصفه». وتابع يقول «أمضينا الليل كله ونحن نتساءل كيف أننا نجونا من هذا الهجوم».