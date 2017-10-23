﻿فضيحة جديدة في هوليوود المخرج جيمس توباك تحرش بـ 38 امرأة

لندن – «القدس العربي»: بعد فضائح هارفي وينستين، ها هو المخرج والكاتب الأمريكي جيمس توباك متهم اليوم في قضايا تحرش.

ونشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تقريرا اتهمت فيه ثمان وثلاثون امرأة، المخرج الهوليوودي، بالتحرش الجنسي بهن. وقالت غالبيتهن إن المنتج والمخرج المعروف تحرش بهن في نيويورك وقال إنه سيأخذهن إلى النجومية، وطرح عليهن أسئلة جنسية.

ونفى توباك (72 عاما) الاتهامات الموجهة ضده كلها، مؤكدا أنه لم يلتق هؤلاء النساء، أو «قابلهن لمدة 5 دقائق فقط لا تُذكر».