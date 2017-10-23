﻿طائرة تعرضت لحادث تحولت إلى متحف للطيران

كاتماندوـ أ ف ب: تستعد طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تعرضت لحادث قبل سنتين عند هبوطها في مطار كاتماندو لاستقبال الزوار ليس للإقلاع بهم إلى وجهة جديدة بل لاكتشاف متحف هو الأول المخصص للطيران في العاصمة النيبالية.

وكانت الطائرة وهي من نوع إيرباص «ايه 330» تقل 224 راكبا عندما انحرفت عن المدرج في مطار كاتماندو في آذار/مارس 2015 وتوقفت بعدما غاص مقدمها في العشب عند طرف المدرج.

لم يصب أي شخص في الحادث إلا أنه تسبب في إقفال المطار الدولي الوحيد في نيبال مدة أربعة أيام فيما جهد التقنيون على إزاحة الطائرة.

وتمكنوا في نهاية المطاف من جرها إلى زاوية غير مستخدمة في المطار حيث قبعت تصدأ لمدة سنتين إلى أن طرأت فكرة على ذهن الطيار بيد اوبريتي.

وقال «من المؤسف أن تكون الطائرة تعرضت لحادث وعلقت في المطار، إلا أني رأيت في ذلك فرصة رائعة».

وقد اشترى هيكل الطائرة الفولاذي واستثمر مبلغ 600 ألف دولار لتحويله إلى متحف للطيران.

وكانت مهمة اوبريتي الأولى نقل الطائرة البالغ طولها 63 مترا عبر الطريق من المطار إلى موقع المتحف. وتبين أن هذه المهمة كانت أصعب مما كان يتوقع.

وكان اوبريتي اشترى سابقا طائرة «فوكر 100» مهجورة وهي في نصف حجم طائرة «ايرباص» «ايه 330» ونقلها لمسافة 500 كيلومتر إلى دانغادي في أقصى غرب نيبال حيث حولها أيضا إلى متحف لكن على نطاق أضيق من مشروعه الحالي.

وأكد أن «نقل الطائرة عبر مناطق مختلفة كان أسهل من نقل طائرة الإيرباص لأمتار عن مطار» كاتماندو.

وكان يعمل ليلا فقط، عندما تتوقف الحركة في مطار العاصمة. واحتاج فريق مهندسين أتراك إلى ستة أسابيع لتفكيك الطائرة إلى عشرة أجزاء قبل تحميلها على شاحنات لنقلها مسافة 500 متر على الجهة المقابلة من الطريق.

واحتاج الفريق إلى شهرين آخرين لجمع الأجزاء مجددا.

وانتزعت المقاعد كلها من الطائرة ما أتاح مساحة واسعة للمتحف.

وستحوي مقصورة درجة الأعمال في الطائرة نموذجا عن أول طائرة للأخوين رايت التي كانت أول طائرة تقلع في الهواء. وسيقام مقهى في مؤخر الطائرة.

وسيستعيد أكثر من 150 مجسما منمنما لطائرات تاريخ الطيران.