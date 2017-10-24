إجراءات أمريكية ضد الجيش البورمي بسبب أزمة الروهينغا

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها اقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان اوردت فيه الاجراءات العقابية “اننا نعرب عن بالغ قلقنا ازاء الاحداث الاخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات اخرى”.

وشدد البيان الأمريكي على وجوب “محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

واوضحت المتحدثة الأمريكية أن الإجراءات العقابية الجديدة “تضاف الى القيود الموجودة اصلا” ضد القوات البورمية والحظر الاميركي “المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري”.

وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد النظر في الاعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين والغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض “إجراءات اقتصادية موضعية ضد افراد مرتبطين بالفظائع″ في بورما.

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون حمّل الاسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الازمة الراهنة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب/ اغسطس.

وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب/ اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الأخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل “منهجي” لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة “الارض المحروقة” لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل افرادها كاجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر او الزواج بدون موافقة السلطات. كما انهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.