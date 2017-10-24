اتهام رجل في حادث احتجاز رهائن بصالة بولينغ في بريطانيا

“القدس العربي”- وكالات: ذكرت الشرطة البريطانية أن رجلا (53 عاما) اتهم يوم الاثنين في حادث احتجاز رهائن في صالة بولينغ في ميدلاندز.

وذكرت شرطة وارويكشاير، إن ديفيد كلارك، اتهم بتهمتي احتجاز بدون وجه حق وبتهمة التسبب في ضرر جنائي وتهمتين بحيازة آلة حادة بعد الحادث الذي وقع في مدينة نانيتون.

كما يواجه الرجل أيضا اتهاما بحيازة سلاح ناري مقلد بنية التسبب في الخوف من العنف، وتهمتين بحيازة سلاح ناري مقلد بنيه ارتكاب جريمة تستوجب الاتهام.

وكانت الشرطة قد استدعيت إلى صالة البولينغ في نانيتون ظهر الأحد الماضي بعد بلاغات عن دخول رجل إلى المبنى ومعه سلاح ناري.

وقالت الشرطة إن كلارك محتجز حاليا وسيمثل أمام محكمة الثلاثاء.