مقتل شخص برصاص الشرطة في وسط ألمانيا

“القدس العربي” – وكالات: لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً حتفه، برصاص الشرطة بوسط ألمانيا في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وكان السكان في بلدة ألسفيلد قد استدعوا الشرطة، بعد أن سمعوا إطلاق نار في مبنى سكني. كما وصلت قوات خاصة إلى موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن محاولات التحدث مع الرجل الذي يبدو انه كان في حالة سكر باءت بالفشل، وبعد أن اطلق النار على الضباط، ردت الشرطة إطلاق النار ليسقط الرجل قتيلاً.

ولم يصب أي من عناصر الشرطة بجراح وبدأ المدعون العامون في بلدة جيسن القريبة التحقيق في الحادث .