البرتغالي رونالدو.. محطم الأرقام وحاصد الألقاب

(الأناضول): استحق البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني الفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2016-2017 بعدما حقق العديد من الإنجازات مع الملكي.

وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء تتويج رونالدو باللقب ليضيفها إلى الألقاب التي حققها عام 2017 وهي أفضل لاعب في أوروبا، وهداف دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تتويجه بألقاب الدوري الإسباني (الليغا) ودوري الأبطال الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

النجم البرتغالي كسّر الكثير من الأرقام في 2017 كان على رأسها وصوله للهدف 600 في مسيرته الكروية والهدف 400 مع ريال مدريد كما أنه تخطى حاجز الـ100 هدف في المسابقات الأوروبية بل ووصل إلى 113 هدفًا.

رونالدو شارك في 37 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن في عام 2017، سجل خلالها 33 هدفا ومرّر سبع تمريرات حاسمة.

ورفع رونالدو عدد ألقابه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم إلى خمسة معادلًا ميسي في مرات الفوز بهذه الجائزة.

فرونالدو اقتنص الجائزة في 2008 لأول مرة حينما كان نجمًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم تغيب عن الحفل لسنوات كان بطلها ليونيل ميسي.

وعاد رونالدو بطلًا من جديد في 2013 بقميص ريال مدريد، ثم رفع قوة المنافسة واقتنص اللقب من جديد في 2014 و2016 وأخيرًا اليوم.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها النجم البرتغالي هذه الجائزة، في حين لم ينجح ميسي في كسر العقدة وتحقيق اللقب الأول له في هذه الجائزة منذ استحداثها من “فيفا” الموسم الماضي بعد انفصالها عن مجلة “فرانس فوتبول”.