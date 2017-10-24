التحالف الأمريكي ينفي توجيه ضربة دامية لدير الزور السورية

“القدس العربي” – وكالات: نفى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء، توجيه ضربة لمدينة دير الزور في شرق سوريا بعدما قالت دمشق إن طائرات التحالف قتلت أكثر من 12 شخصاً.

وكان التلفزيون السوري ذكر أن التحالف ضرب حي القصور الذي تسيطر عليه الحكومة فقتل 14 مدنياً وأصاب 22 يوم الاثنين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه ليس من الواضح أي من الطائرات هي التي نفذت الضربة مضيفا أنها أودت بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا.

وذكر الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن ضد الدولة الإسلامية اليوم إن طائرات التحالف لم تنفذ ضربات جوية في أي جزء من المدينة الواقعة في شرق سوريا. ويقول التحالف إنه يحقق في مزاعم من هذا القبيل ويحرص على تجنب سقوط ضحايا مدنيين في ضرباته في سوريا والعراق.

ويسيطر الجيش السوري على أجزاء كثيرة من مدينة دير الزور.