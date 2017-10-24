كايتي بيري تفرض نفسها ضيفة على حفل زواج

“القدس العربي” – وكالات: شاركت المغنية الأمريكية كايتي بيري بشكل مفاجئ مساء السبت، في حفل زواج شخصين في سان لويس في ولاية ميزوري راقصة وملتقطة صوراً معهما.

وكانت الفنانة موجودة في المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة لإقامة حفلة في إطار جولتها “ويتنس″، عندما دخلت مع الأشخاص المرافقين لها الى قاعة استقبال في فندق “فور سيزونز″ حيث كان بلوني دادني وهايلي روزنبلوم يحتفلان بزواجهما.

وأوضحت آيمي برادا احدى المدعوات للعرس لوكالة فرانس برس، “سألت ان كان بإمكانها المشاركة في عرسهما وقد وافقا”.

وروت “أصيب الجميع بالذهول وفوجئوا بشكل ايجابي” موضحة ان المغنية بقيت لفترة 15 دقيقة مع الزوجين ملتقطة صور “سيلفي” مع المدعوين.

وأشارت كايتي بيري الى هذا الزواج خلال حفلتها الاحد، على ما أظهرت رسائل بثت على شبكات التواصل الاجتماعي.