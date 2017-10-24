المغنية كيلي كلاركسون: أردت أن انتحر بعدما تم إجباري على خسارة الوزن في بداية حياتي الفنية

“القدس العربي” – وكالات: كشفت المغنية الأمريكية كيلي كلاركسون، أنها فكرت في الانتحار بعدما تم إجبارها على خسارة الوزن في بداية مسيرتها الغنائية.

وقالت كيلي (35 عاماً) في حوار مع مجلة ” اتيتيود” البريطانية إن الضغط الذي تعرضت له لتصبح نحيفة جعلها ” بائسة”.

وأضافت ” عندما أصبحت نحيفة، أردت أن انتحر”.

وأشارت كيلي، التي كانت تعاني من اضطراب الأكل عندما كانت في المدرسة الثانوية، إلى أن هذه الفترة من حياتها كانت ” سيئة للغاية”.

وقالت ” أعتقدت أن السبيل الوحيد هو التخلي عن الغناء. كل ما كنت أفعله هو الجرى، لقد كنت أمضى كل وقتي في صالة الرياضة”.

وأوضحت كيلي، التي لديها طفلين الآن ريفير (3 أعوام) وريمنجتون الكسندر (18 شهراً) من زوجها براندون بلاكستوك، أنها لم تعد “مهووسة ” بوزنها.

وأضافت ” هناك أشخاص ولدو نحيفين وعملية الأيض لديهم جيدة، ولكنني لست كذلك”.

ومن المقرر أن تطرح كيلي ألبومها الغنائي الجديد ” مينينج اوف لايف ” في 27 تشرين أول/اكتوبر الجاري.