مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في كاليفورنيا

(الأناضول): أعلنت السلطات الأمريكية، فجر الثلاثاء، مقتل شخصين، وجرح اثنين آخرين، بينهما ضابط شرطة، في إطلاق نار بمنطقة ليكسايد في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مفتش شرطة مقاطعة ليك، بريان مارتن، قوله، إن الشرطة ألقت القبض على رجل يدعى “آلان آشمور” (61 عامًا) بعد نصف ساعة من الحادثة، للاشتباه بضلوعه في إطلاق النار.

وأوضح مارتن أنه لم يتضح بعد ما الدافع وراء العملية، أو ما إذا كان المسلح كان على معرفة بالضحايا، أو كان قد استهدفهم بطريقة عشوائية.

وحول تفاصيل الحادثة لفت مارتن، إلى أن اثنين لقيا حتفهما، فيما أصيب آخر، بعد إطلاق النار عليهم بجوار منازل سكنية، في مقاطعة ليك، على يد مسلح لاذ بالفرار.

وأضاف مارتن أن ضابط شرطة أصيب بعد إطلاق النار عليه أثناء ملاحقته المسلح.