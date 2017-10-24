رئيس المجلس الأوروبي: مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد سوف تكون “أصعب اختبار ضغط”

“القدس العربي” – وكالات: وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، المفاوضات حول بنود خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بأنها ” أصعب اختبار ضغط ” بالنسبة للإتحاد الأوروبي.

وقال توسك خلال مناقشة بالبرلمان الأوروبي ” بالنسبة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لقد تمكنا من بناء الوحدة بين الدول الـ27 والحفاظ عليها لكن مازال أمامنا أصعب اختبار ضغط”.

وأضاف ” إذا أخفقنا فى هذا الاختبار، سوف تنتهي المفاوضات بهزيمتنا. علينا أن نحافظ على وحدتنا بغض النظر عن مسار المباحثات”.

وأشار إلى أن النتيجة تعود لبريطانيا.

وأوضح ” في الحقيقة أن لندن هى التي سوف تقرر كيف سوف ينتهي الأمر: باتفاق جيد أو بدون اتفاق أو بعدم خروجها من الاتحاد الأوروبي”.

ويذكر أن الجانبين التقيا خمس مرات للاتفاق على بنود خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكنهما أحرزا تقدماً تدريجياً فقط.

ومن المقرر إجراء مزيد من المباحثات على مدار الشهرين المقبلين.