إقالة مدرب بنيفنتو بعد تسع هزائم متتالية في إيطاليا

(رويترز): أقال بنيفنتو المتعثر مدربه ماركو باروني بعدما أصبح أول فريق يخسر أول تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن بنيفنتو إقالة باروني (54 عاما) الذي قاده للصعود الموسم الماضي من الدرجة الثانية لأول مرة وعين روبرتو دي زيربي بدلا منه.

وقال بنيفنتو في بيان “يشكر النادي باروني على احترافيته والمشاعر المؤثرة التي منحها لفريق بنيفنتو لكرة القدم والمدينة والمشجعين بالصعود لدوري الدرجة الأولى”.

وسجل بنيفنتو الرقم السلبي بعد الخسارة 3-صفر أمام فيورنتينا يوم الأحد الماضي. وأحرز هدفين فقط في تسع مباريات واستقبل 22 هدفا.

وأخفق دي زيربي (38 عاما)، الذي قضى موسمين في تدريب فوجيا، بالكاد في الصعود للدرجة الأولى ويحمل خبرة وحيدة في دوري الأضواء عندما قاد باليرمو لثلاثة أشهر الموسم الماضي.

وأصبح بنيفنتو الفريق الثاني الذي ينفصل عن مدربه هذا الموسم بعد كالياري الذي سيلعب معه في الجولة المقبلة الأربعاء.