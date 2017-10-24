طلبا للمال… أفغان يقاتلون دفاعا عن نظام الأسد

كابول- (أ ف ب): يتوجه آلاف الأفغان الشيعة العاطلين عن العمل والذين لا يجدون آفاقا في بلادهم إلى سوريا للقتال دفاعا عن نظام بشار الأسد وذلك بعد أن يتم تجنيدهم من قبل إيران.

يقول أحد هؤلاء “بالنسبة إلي الأمر مسألة مال فقط فانا لم ألتق أحدا توجه الى هناك لدوافع دينية”، وذلك عند عودته إلى كابول بعد أن خاطر بحياته في نزاع يجهل رهاناته.

وقال “شمس″ وهو اسم مستعار اتخذه الرجل الذي ينتمي إلى الهزارة الشيعة وولد في كابول لوكالة فرانس برس، انه توجه مرتين للقتال إلى سوريا في العام 2016.

وبعد ان كان التجنيد يشمل اللاجئين الافغان في إيران والبالغ عددهم 2,5 ملايين شخص غالبيتهم في وضع غير قانوني، بات يجتذب أفغانا من كل الاعمار من العاطلين عن العمل والذين يذهبون للقتال في بلد آخر رغم ان بلادهم تعاني من الحروب منذ أربعين عاما.

يقصد المجندون الايرانيون هذه المجموعة الفقيرة والتي غالبا ما تتعرض للتمييز بحثا عن عناصر لتعزيز صفوف “كتيبة الفاطميين” وقوامها بين 10 و20 الف افغاني شيعي لمحاربة مقاتلي المعارضة السورية.

وأضاف “شمس″ (25 عاما) “توجهت إلى إيران في العام 2016 على أمل العثور على عمل لكنني وبعد شهر دون امل قررت التوجه إلى سوريا”، وهو يتحدث إلى مجندين افغان.

وتابع “يشجعونك قائلين: ستدافع عن أماكن مقدسة وستكون مقاتلا من أجل الحرية واذا عدت حيا سيحق لك الاقامة لمدة عشر سنوات في إيران كما سندفع لك 1,5 ملايين تومان (400 إلى 450 دولارا) في مركز التجنيد كل شهر وعندما توقع فانت تقبض ضعف هذا المبلغ”.

- شهر من التدريب

يتقاضى المكلفون عمليات التجنيد عمولة قدرها مئة دولار قبل ان يرسلوا العناصر الجدد الى دليجان (جنوب طهران) حيث يتابعون شهرا من التدريب العسكري مع مواطنين تتراوح أعمارهم بين “14 و60 عاما”.

في المرة الاولى، تعلم “شمس″ كيف يستخدم سلاحا رشاشا من طراز “ايه كي -47″ وفي المرة الثانية تلقى تعليمات بسيطة حول المدفعية ودائما تحت اشراف عناصر من الحرس الثوري الذين يتولون أيضا نقل المجندين جوا إلى سوريا.

أمضى مهمته الاولى بالقرب من دمشق بين ايار/ مايو وحزيران/ يونيو 2016 وكانت تقوم على حراسة ثكنة. وجرت الامور على ما يرام ما حمل الشاب على العودة في ايلول/ سبتمبر التالي.

الا ان الاجواء اختلفت. فقد أرسل بالقرب من حلب الى الجبهة امام تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة دون ان تكون لديه أي فكرة حول خلفيات المعركة أكثر من انها مواجهة بين السنة والشيعة.

ومضى يقول “في حلب تعرضنا لكمين: من اصل مئة شخص نجا منا 15 شخصا. عند الوفاة يعاد الجثمان إلى ايران”، وليس إلى أفغانستان حيث تتم المراسم في المساجد بدون جثمان أو تشييع.

لكن الاسر تحصل على تعويض الوفاة.

تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان “كتيبة الفاطميين” تضم نحو 15 ألف أفغاني اما نظيرتها الباكستانية “كتيبة الزينبيون” فتضم الفا منهم فقط.

وقال “خليل” وهو ايضا اسم مستعار انه “كان هناك باكستانين وعراقيون كلهم من الشيعة وكنا مختلطين مع العرب الذين لا نفهم لغتهم”. وكان من بين الاوائل الذين توجهوا الى سوريا في 2014 عندما كان لا يزال في ال17 من العمر.

من جهته، يرى أحمد شجاع المحلل السابق لدى “هيومن رايتس ووتش” في كابول انه “لا توجد ارقام يمكن الاستناد اليها لان فيلق القدس (القوات الخاصة للحرس الثوري الايراني) يتكتم حول الموضوع″.

- سر عسكري

يقوم علي الفونه الباحث المساعد في مجلس “اتلانتك كاونسل” في واشنطن باحصاء مراسم التشييع في ايران ويقدر انه “حتى 16 تشرين الاول/ اكتوبر، بلغ عدد الافغان الذي قضوا في سوريا 764 شخصا منذ ايلول/ سبتمبر 2013″.

المسألة حساسة من جانبي الحدود ويتردد المقاتلون وذووهم في الكلام.

تهمس خالة آمنة وهي أم لستة أطفال أن ابنها وحتى بلوغه الـ18 قاتل مرتين في سوريا “لكن أسرتي لا تسمح لي بالتكلم معكم”.

ويوضح “شمس″ أن الشبان الافغان يتواصلون خصوصا عبر فيسبوك وتلغرام للتوجه الى سوريا وبعد وصولهم اليها.

يقر رمضان بشاردوست النائب الهزارة في كابول أن “عددهم سر عسكري”، فهم “يتعرضون للاستغلال من قبل الحكومة الايرانية التي تعاملهم كالعبيد (…) اما بالنسبة الى الحكومة الافغانية فان مآسي ومعاناة الشعب لا يطرحان مشكلة”.

واضاف بشاردوست “المسألة أثيرت مرات عدة في البرلمان، كما استدعت وزارة الخارجية السفير الايراني في مطلع تشرين الاول/ اكتوبر” اثر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” ندد بتجنيد مراهقين.

وأكد شجاع ان “المال وامكان الحصول على اقامة لهم ولاسرهم هما المحفزان الرئيسيان”.

لكن “شمس″ وعلى غرار “خليل” الذي توسلت اليه أمه، فضل العودة الى افغانستان ويأمل بشراء دكان. وقال “لن أنصح أحدا بالتوجه الى هناك اذا كان لديه عمل هنا”.