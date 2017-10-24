الحكومة الفلسطينية تُعلن عن خطة لإنعاش قطاع الطاقة في غزة

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عُقد في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني “فيديو كونفرنس″، بحسب بيان لها، وصل وكالة الأناضول نسخة عنه.

وشددت الحكومة على “استعدادها التام لتلبية كل ما هو مطلوب، وفقاً للإمكانيات المتاحة”، مؤكدة أنها “تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في قطاع غزة”.

وقالت إنها بدأت العمل من خلال “زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها، لزيادة فعالية كافة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها بالشكل المطلوب”.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ عام 2006.

وينص اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في القاهرة، في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، على تمكين الحكومة من إدارة كافة شؤون قطاع غزة، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم.

في سياق آخر، نددت الحكومة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن منطقة الأغوار “ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل، وأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على كل المنطقة غربي نهر الأردن”.

وأضافت:” الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين”.

وكانت إسرائيل قد احتلت الأغوار مع الضفة الغربية في 1967، بسبب قربها من الحدود الأردنية، وخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، ويستخدمها المستوطنون حالياً لأغراض الزراعة وتربية المواشي.

وأقامت إسرائيل سبع مستوطنات على أراضي الأغوار الشمالية، يقيم فيها نحو ألفي مستوطن.