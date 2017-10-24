المغني الأمريكي كريس براون يعود بـ 45 أغنية في ألبوم واحد  

لندن – “القدس العربي”:

في تحد جديد يخوضه، سيصدر النجم الأمريكي كريس براون، ألبومًا حديثا يضم 45 أغنية، وهو رقم عال في العادة لمغنيي البوب.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن النجم العالمي يعمل جاهدا في هذه الأثناء لإنهاء هذا الألبوم، الذي عنونه بـ “Heartbreak on a Full Moon، وكان آخر ألبوم للنجم البالغ من العمر 28 عامًا في عام 2016 وحمل اسم “Royalty”، وكان أكثر ألبوم له لا يتعدى الـ 20 أغنية، ولكن من الواضح أنه قرر مفاجأة جمهوره بعدد كبير من الأغاني.

يذكر أنه من المتوقع أن تتناول بعض الأغاني في الألبوم، مواضيع حساسة تتعلق بالتحرش الجنسي. وبعض عناوين أغاني الألبوم “Lost & Found” و”Questions” و”Rock Your Body” و”Hope You Do” و”No Exit” و”Nowhere” و”Tell Me What to Do” و”If You’re Down” و”Yellow Tape” و”Grass Ain’t Greener”..

ولد كريستوفر موريس براون في عام 1989 في تابهانوك، وهي بلدة في ولاية فيرجينيا على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة Unis.Il هو أصغر طفل من جويس هوكينز وبراون كلينتون. وكانت الموسيقى حاضرة دائما في حياته. وتم اكتشافه من خلال فريق الإنتاج الذي زار محطة وقود والده على أمل العثور على المواهب الشابة. في عام 2005 كان أول ظهور له من خلال ألبوم غنائي.