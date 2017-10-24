رفع جلسة محاكمة قائد “حراك الريف” في الدار البيضاء بعيد انطلاقها

“القدس العربي”-(وكالات): مثل الثلاثاء قائد “حراك الريف”، حركة الاحتجاجات التي بدأت قبل عام في شمال المغرب، ناصر الزفزافي لفترة وجيزة امام محكمة بالدار البيضاء في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها الى 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وردد الزفزافي البالغ 39 عاما هتافات “عاش الريف” من خلف زجاج منصة الاتهام، حيث يحاكم على “ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة” بعدما بات يمثل حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي هزت منطقة الريف طوال أشهر.

ورفعت الجلسة الى 31 تشرين الاول/اكتوبر بطلب من الدفاع.

ومثل الناشط العاطل عن العمل في اول ظهور علني له منذ توقيفه في 30 ايار/مايو، بين 30 موقوفا اكتظوا على منصة الاتهام، وهو يواجه عقوبة الاعدام، فيما يواجه المتهمون الاخرون في ملف “حراك الريف” عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما بحسب معلومات تم الحصول عليها في المحكمة.

وكلفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الناشطين في الابتداء في ملف الحراك الذي انطلق في الحسيمة (شمال) كرد فعل على مقتل بائع سمك بطريقة شنيعة في حادث سيارة جمع نفايات في تشرين الاول/اكتوبر 2016.

وانطلقت الجلسة صباح الثلاثاء وسط اجواء صاخبة فردت المحكمة برفع الجلسة وطلبت واعادة النظام إلى القاعة العاجزة عن استيعاب حوالى 50 محاميا والعشرات من أقارب الناشطين وسائر الحضور.

صرح احد محامي الدفاع اسحاق شارية لوكالة فرانس برس ان “المحاكمة لا تجري في ظروف طبيعية. أترون عدد الشرطيين بلباس مدني او بالزي العسكري؟ فالدولة تريد ان تظهر ان المتهمين يشكلون خطرا كبيرا، لكن العكس هو الصحيح. انهم افراد مسالمون جدا وابرياء لطالما كانت لديهم مطالب اقتصادية واجتماعية عادية جدا”.

واضاف ان الدفاع يستنكر ادعاء الدولة بالحق المدني في هذه القضية، ما يولد “تضاربا في الاختصاص القضائي”.

وتحول الزفزافي الذي عمل في السابق حاجبا في ملهى ليلي وفي إدارة متجر للهواتف المحمولة أغلق أبوابه، الى حامل لواء للغضب الشعبي في منطقة الريف عبر خطاباته الارية ضد “فساد دولة المخزن” (السلطة).

وتم توقيفه في ايار/مايو لمقاطعته خطبة الجمعة في الحسيمة كان يلقيها امام معارض لحركة الاحتجاجات.

كذلك من المقرر ان يمثل حوالى 20 ناشطا في التحرك اوقفوا بين ايار/مايو وحزيران/يونيو ونقلوا الى سجن الدار البيضاء للمرة الرابعة امام المحكمة الثلاثاء بتهم “ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وافعال اخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.

كذلك ستنظر المحكمة الثلاثاء في قضية الصحافي ومدير موقع “البديل” الاعلامي حميد المهداوي أمام المحكمة بتهمة “التقصير في واجب ابلاغ السلطات بمحاولة الاساءة لأمن الدولة”.

وتجمع في محيط المحكمة حوالى 50 شخصا من الناشطين الحقوقيين واقارب المتهمين ونظموا اعتصاما للمطالبة بالافراج عنهم منددين باعتقالات عشوائية وبـ”دولة فساد”.