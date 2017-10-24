رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في مقتل الصحافية المالطية

“القدس العربي”-(وكالات): طالب رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الثلاثاء بفتح تحقيق دولي في اغتيال الصحافية والمدونة دافني كروانا غاليتسيا التي اشتهرت بحملتها لمكافحة الفساد وقتلت بتفجير استهدف سيارتها.

وجاءت دعوة تاجاني بعد ان اتهمت اسرة دافني كروانا غاليتسيا رئيس الحكومة جوزيف موسكات بالتواطؤ في مقتلها بالتفجير الذي وقع في 16 تشرين الاول/اكتوبر، وسط مخاوف من عدم تعاطي المحققين الوطنيين مع التحقيق بنزاهة.

وقال تاجاني امام البرلمان الاوروبي في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا “اتوقع من السلطات المالطية الا تدخر جهدا لمعرفة ما حدث”.

واضاف تاجاني وهو ايطالي “كل معلومة يجب ان تتم متابعتها. برأيي يتعين ايضا اشراك اليوروبول (الشرطة الاوروبية) في إطار تحقيق دولي يمكن فيه لجميع قوات الشرطة العمل سويا لاحضار المسؤولين الى العدالة”.

وجهت كاروانا (53 عاما) اتهامات متكررة بالفساد لسنوات ضد الاوساط المقربة من موسكات. وقد وسعت في الاونة الاخيرة تحقيقاتها ضد المعارضة ايضا.

بعد مقتلها اتهمت عائلتها موسكات بخلق ثقافة من الافلات من العقاب حولت مالطا الى ما يشبه “جزيرة مافيا” بحسب قولها.

تركز عدد كبير من التحقيقات الاخيرة لكاروانا غاليزيا على تسريبات اوراق بنما، التي سلطت الضوء على دور مفترض لمالطا كمركز لغسيل الاموال والتهرب الضريبي.

وقال تاجاني “اغتيال دافني لا يجب ان يمر دون عقاب. كيف نقول بمصداقية اننا ندافع عن الصحافيين في انحاء العالم وليس بامكاننا تقديم الحماية والعدالة لهم هنا في الداخل”.

وتكريما للصحافية قال تاجاني انه سيطلق على غرفة الصحافيين في البرلمان الاوروبي في ستراسبوغ اسم دافني كروانا غاليتسيا .