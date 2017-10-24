إسرائيلي يقتحم مبنى إذاعة روسية ويطعن مذيعة في رقبتها

لندن – “القدس العربي”: في حادث مؤلم، أكدت إذاعة “صدى موسكو” إن شخصا مجهولا يحمل الجنسية الإسرائيلية اقتحم مبنى الإذاعة وسط العاصمة الروسية، وطعن مقدمة البرامج تاتيانا فيلغنغاوير في رقبتها، وهي تقدم نشرة إخبارية على الهواء.

وأكدت أن إصابة المذيعة ليست خطيرة، وقد نُقِلت إلى المستشفى للعلاج، في حين تم احتجاز المهاجم، وتسليمه إلى الشرطة، وفق ما نقلت وكالة “أنباء نوفوس″.

وقال مصدر أمني إنه يجري حاليا استجواب المهاجم، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، ويدعى بوريس غريتس، ويبلغ من العمر 48 عاما، وأشار المصدر الأمني إلى أن “سبب الاعتداء على ما يبدو شخصيّ”.

وإذاعة “صدى موسكو” هي أول إذاعة حرة بثت في 1990 قبل انهيار الاتحاد السوفييتي.وباتت تحت سلطة مجموعة الغاز العامة غازبروم في 2001 بعد عام من تولي الرئيس فلاديمير بوتين الحكم.

غير أن الإذاعة نجحت في أن تبقى حتى الآن الإذاعة الروسية الرئيسية التي تقدم وجهات نظر مستقلة في مشهد إعلامي مغلق تخضع فيه كبريات قنوات التلفزة للمراقبة.