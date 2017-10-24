بيريز: أعرف إجابة رئيس توتنهام على سعر هاري كين

“القدس العربي”: ادعى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه لم يدرس بعد فكرة الدخول في مفاوضات مع نظيره في توتنهام دانيال ليفي، للاتفاق حول انتقال هداف إنكلترا الأول هاري كين، ذلك ردًا على التقارير المُنتشرة حول اقتراب النادي الملكي من الحصول على توقيع صاحب الـ 24 عامًا.

وتزعم العديد من الصحف والمواقع الكبرى في بريطانيا وإسبانيا، أن رجل الأعمال الإسباني يرصد قرابة الـ 250 مليون جنيه إسترليني لتأمين مستقبل قائد الأسود الثلاثة، الذي وصل لقمة النضج الكروي كهداف من طراز عالمي منذ بدء 2017، بتسجيل 45 هدفًا من مشاركته في 40 مباراة، منهم هدف في شباك الريال في قمة “سانتياغو بيرنابيو” التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دوري الأبطال أوروبا.

وعندما سُئل بيريز عن صحة هذه التقارير، أجاب لكادينا كوب قائلاً “إن فكرة التوقيع مع هاري كين لم تمر عبر رأسي حتى الآن. لا خلاف أبدًا على أنه مهاجم عظيم، والأهم من ذلك أنه ما زال شابًا لم يتجاوز الـ 25 عامًا، ومن المؤكد أنه أمامه الوقت ليتطور أكثر، لكننا سعداء مع كريم بنزيمة، وفي الوقت الراهن لا نُفكر في لاعبين جُدد”.

وأتم حديثه المُقتضب في هذه الجزئية “الحق أنني لن أتحدث مع رئيس توتنهام بخصوص سعر هاري كين، لأنني أفهم جيدًا أنه سيُخبرني أنه يستحق أكثر من 250 مليون يورو أو إسترليني”.

وكان هاري كين قد بدأ في الحصول على فرصته مع الديوك في نهاية موسم 2013-2014، لتتفجر موهبته في الموسم التالي بتسجيل 21 هدفًا في البريميرليغ من مشاركته في 34 مباراة، قبل أن يحتكر جائزة هداف المسابقة في آخر موسمين، غير أنه يحتل صدارة الهدافين هذا الموسم بثمانية أهداف، متقدمًا على روميلو لوكاكو وسيرخيو أغويرو بهدف مع انتهاء الجولة التاسعة.