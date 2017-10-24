فيس بوك ستزيل الناشرين من خدمة الأخبار المجانية

لندن – “القدس العربي”: بدأ موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسميا إضافة الخاصية الجديدة Explore وتقوم هذه الخاصية بقراءة ميزات المشاركات من صفحات فيس بوك لمستخدمين لا تتبعهم.

ووفق موقع “ماشبال” المتخصص بالتكنولجيا، تختبر المنصة حاليا إعدادا جديدا يتمثل بتغذية أخبار مزدوجة تفصل بين المشاركات التي تُنشأ بوساطة الصفحات والإعلانات والمشاركات التي تقام بوساطة الأصدقاء، فيما قد تعتبر خطوة كارثية بالنسبة للناشرين الذين يعتمدون على الشبكة الاجتماعية للوصول إلى الجمهور.

وبالتالي فإن “فيسبوك” لم يعد مكانا مجانيا للناشرين، فمن لا يدفع ويروج بالمال لمنشوراته فسوف يشهد انخفاضا في عدد متابعيه.