طيران التحالف الدولي يقتل 13 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية غرب الرمادي

“القدس العربي”-(وكالات): -أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الثلاثاء مقتل 13 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية ” بغارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي غرب مدينة هيت 340/ كيلومترا غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “طائرات التحالف الدولي نفذت غارة جوية على رتل لتنظيم الدولة قادم من المناطق الصحراوية حاول التقدم صوب مدينة هيت من أجل مهاجمتها وتنفيذ مخططات إرهابية ضد السكان المدنيين والقوات العسكرية العراقية”.

وتابع أن “الغارة أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من التنظيم وأن السلطات العراقية في المدينة ذاتها قامت بالانتشار في جميع مداخل ومخارج المدينة، لمواجهة هجمات محتملة للإرهابيين”.

وتشهد مدينة هيت الواقعة على أعالي نهر الفرات، هجمات شبه متكررة ينفذها تنظيم الدولة غالبيتها عمليات انتحارية راح ضحيتها العديد من المدنيين والقوات العسكرية العراقية.

وعلى صعيد آخر قال المصدر إن “السلطات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي 110 / كيلومترا غرب بغداد/ اعتقلت اليوم خمسة أشخاص خلال عملية مداهمة لمنازل مطلوبين لقوات الشرطة العراقية على خلفية تعاونهم مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية