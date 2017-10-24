أمير قطر والرئيس السوداني يبحثان التطورات بالمنطقة وملف إعمار دارفور

“القدس العربي”- (وكالات): عقد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية في الدوحة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى ملف إعمار إقليم دارفور، غربي السودان.

وأكد أمير قطر على اهتمامه في المساهمة وتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الإقليم، كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في الاستثمارات التي يحتاجها السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن البشير أشار إلى استتباب الأمن في دارفور، وإلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية، معربًا عن تقديره لجهود الدوحة في تحقيق السلام وإعمار الإقليم.

ووصل الرئيس السوداني إلى الدوحة، أمس، قادما من الكويت، في زيارة لم يعلن عن مدتها.

والبشير أول رئيس عربي يزور قطر منذ زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للدوحة في 7 يونيو/ حزيران الماضي في إطار وساطته لحل الأزمة الخليجية.

يشار أن القمة العربية في دورتها الـ27، التي عقدت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، العام الماضي، أقرت تنظيم “المؤتمر العربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان”، خلال العام الجاري 2017.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان، عام 1997، بتهمة “دعم الإرهاب”.