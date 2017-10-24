الأفوكادو يحارب مرض سرطان الدم

لندن – “القدس العربي”: تحارب حبة الأفوكادو مرض السرطان، هذا ما أعلنه باحثون في دراسة نشرها موقع “دايلي هيلث”. حيث أكد هؤلاء أن الأفوكادو الذي يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والألياف القابلة للذوبان، وتُشكل بذرة الأفوكادو 70% من المكونات الغذائية التي تحتويها كل الحبة.

وأكد هؤلاء أن بذور الأفوكادو تحتوي على علاج سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من سرطان الدم شديد العدوانية، وذلك لاحتوائها على 4 فئات من مركبات البوليفينوليك المضادة للأكسدة.

كما أثبتت الدراسة أن لهذه البذور قدرة على خفض مستوى الكوليسترول السيئ بالدم ما يساعد في المحافظة على صحة الشرايين والأوعية الدموية وبالتالي صحة القلب، وذلك لاحتوائها على قدر كبير من الدهون الجيدة.

والأفوكادو هو نوع نباتي يتبع جنس البرساء من الفصيلة الغارية. والأفوكاته شجرة وثمرتها الأفوكادو، وهي نبات من فصيلة الغاريات، وموطنها الأصلي أمريكا الاستوائية، وهو ذو أوراق وزهرات صغيرة ضارب لونها إلى الخضرة وثمرات لحمية خضراء أو أرجوانية.