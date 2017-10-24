المغني البريطاني هاري ستايلز يتعرض لتحرش جنسي على المسرح – (فيديو)  

لندن – “القدس العربي”: تعرّض النجم البريطاني هاري ستايلز لتحرش جنسي من قبل إحدى معجباته على المسرح، أثناء مشاركته في مهرجان We Can Survive الموسيقي.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن المغني البريطاني كان يؤدي أغنيته الشهيرة “كيوي” حين اقترب من جمهوره كعادته الدائمة وهو يغني، إلّا أنه لم يتوقع أنه سيتحول إلى ضحية تحرش جنسي في تلك اللحظة من قبل شابة، مدت يدها وصارت تلمسه بطريقة “غير لائقة”.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، يُظهر إحدى المعجبات تتحرش بستايلز أثناء اقترابه من الجمهور على حافة المسرح، حيث تحرشت به جنسيا من خلال لمسه. لكن المغني تدارك الأمر بذكاء، وأبعد يدها وراح يغني ويرقص بشكل عادي كي لا يلفت الأنظار إلى ما حصل.

وهاري إدوارد ستايلز ولد في عام 1994 في مدينة هولمز تشابل البريطانية، وكان عضوا في الفرقة البريطانية الإيرلندية “ون دايركشن”، إلى حين إنفصالهم في سنة 2016 فاتجه هاري نحو إطلاق مسيرة موسيقية مستقلة ومنفصلة عن الفرقة وذلك بإطلاقه ألبومه الجديد سنة 2017 الذي حمل إسمه. وكان أهم ما جاء به هذا الألبوم هي أغنية “sign of the time” (إشارة الوقت) التي احتلت مواقع مهمة في تصنيفات الموسيقي بالمرتبة 11 في البيلبورد الأمريكي، والمرتبة الرابعة في البيلبورد البريطاني.