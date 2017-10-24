إيران.. الإعدام بحق “عميل” نقل معلومات نووية للموساد

“القدس العربي”- (وكالات): أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام على “عميل” لجهاز الموساد الاستخباراتي الإسرائيلي.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء الإيراني، عن ممثل الادعاء في طهران، عباس جعفري دولتابادي، القول إن المشتبه به “نقل معلومات عن نحو 30 شخصية إيرانية هامة” إلى الموساد أثناء اجتماعات مع أكثر من عنصر للموساد خلال مناسبات مختلفة.

وقال دولتابادي إن الإيرانيين الـ 30 المشار إليهم هم شخصيات “منخرطة في أنشطة بحثية وفي مشروعات عسكرية ونووية”.

ولم يحدد ممثل الادعاء أسماء تلك الشخصيات أو مناصبهم. مكتفيًا بالقول إن بينهم المهندس النووى ماجد شهريارى، والفيزيائي مسعود علي محمدي اللذين قتلا في هجمات تفجيرية تعود لعام 2010.

وأفاد التقرير بأن المشتبه به قدم معلومات مقابل الحصول على المال والإقامة في السويد، من دون الخوض في تفاصيل أخرى بشأن هويته أو ما إذا كان موقوفًا أم خارج البلاد.

ولم يرد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على الحكم حتى الساعة 16:14 (توقيت غرينتش).