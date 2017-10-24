مسؤولون أمريكيون يرفضون وصف معاملة الروهينغا بـ”التطهير العرقي”

“القدس العربي”- (وكالات): رفض مسؤولون بالحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وصف المعاملة التي يلقاها مسلمو الروهينغا في ميانمار بأنها تطهير عرقي لكنهم ذكروا عددا من الإجراءات الجديدة تشمل عقوبات موجهة تدرس واشنطن فرضها لمعالجة الأزمة.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، مارك ستوريلا، خلال جلسة لمجلس الشيوخ بعد ضغوط للتصريح بما إذا كان يعتبر الوضع تطهيرا عرقيا “أنا لست في موقف… يسمح بتصنيفه (الوضع) اليوم لكن بالنسبة لي يشبه هذا كثيرا بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدتها خلال فترة عمل طويلة”.

وفر مئات الألوف من المسلمين الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار منذ ردت قوات الأمن على هجمات نفذها مسلحون يوم 25 أغسطس/ آب بإطلاق حملة أدانتها الأمم المتحدة بوصفها تطهيرا عرقيا.

وترفض ميانمار هذا الاتهام وتصر على الحاجة لاتخاذ إجراءت لمكافحة “الإرهابيين” الذين يقتلون المدنيين.

ودعا الكثير من المشرعين الأمريكيين إلى رد قوي من واشنطن بشأن الأزمة وانتقدوا زعيمة ميانمار، أونغ سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل في السلام وكانت تحظى بشعبية كبيرة في واشنطن ذات يوم، لعدم بذلها المزيد من الجهد لحل الأزمة.

وقال السيناتور بن كاردين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، “إنها مثيرة للإعجاب لكنها ليست على قدر التحدي”. وقال إنه يعتبر المعاملة التي يلقاها الروهينغا إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية، أمس الإثنين، إن واشنطن تتخذ خطوات وتدرس مجموعة من الإجراءات الأخرى بشأن معاملة ميانمار للروهينغا تشمل فرض عقوبات مستهدفة.

وفي جلسة للجنة العلاقات الخارجية قال باتريك ميرفي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إنه يجري بحث عقوبات أوسع نطاقا أيضا لكنه حذر من أن ذلك قد يحد من قدرة الحكومة الأمريكية على التأثير على حكومة ميانمار من أجل إجراء تغيير.

ميانمار وبنغلادش تتفقان على التعاون لإعادة اللاجئين

من جهة أخرى، اتفقت ميانمار وبنغلادش، اليوم الثلاثاء، على التعاون لإعادة اللاجئين الروهينغا واتخاذ خطوات لتعزيز الأمن على الحدود بعد توتر العلاقات بين البلدين الجارين نتيجة استمرار تدفق اللاجئين إلى بنغلادش.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين من ميانمار إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس/ آب عندما دفعت هجمات شنها مسلحون من الروهينغا جيش ميانمار لرد فعل عنيف وصفته الأمم المتحدة بأنه تطهير عرقي.

وفي لقاء بالعاصمة نايبيداو حضره وزير الشؤون الداخلية في ميانمار، الجنرال كياو سوي، ونظيره في بنغلادش أسد الزمان خان، وقع البلدان على اتفاقيتين للأمن والتعاون على الحدود.

وقال تين مينت أمين وزارة الشؤون الداخلية في ميانمار في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع إن الطرفين اتفقا أيضا على “وقف تدفق سكان ميانمار إلى بنغلادش وتشكيل لجنة عمل مشتركة”.

ولم يدل المسؤولون بتفاصيل بشأن الخطوات المحددة التي ستتخذها السلطات بشأن إعادة الروهينغا واكتفوا بتوضيح أن معظم المناقشات ركزت على اتفاقيات التعاون بشأن الحدود والأمن.

وقال تين مينت إن البلدين اتفقا “على إعادة الاستقرار إلى ولاية راخين لتمكين النازحين من العودة من بنغلادش في أقرب فرصة”.