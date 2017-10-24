أمريكا ترفض منح تأشيرات لوفد من وزارة العدل التركية

“القدس العربي”- (وكالات): قالت محطة “سي إن إن ترك”، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات لوفد من وزارة العدل التركية. وأوضحت المحطة الإخبارية أنه كان من المقرر سفر الوفد إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الخلاف بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي اللذين تبادلا تقليص إصدار التأشيرات.

وكانت واشنطن قد قررت هذا الشهر وقف إصدار بعثاتها بتركيا تأشيرات مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها عقب إلقاء القبض على موظفين تركيين يعملان في السلك القنصلي الأمريكي. واعتقلت تركيا مترجما في القنصلية الأمريكية في إقليم أضنة بجنوب تركيا في مايو/ أيار كما اعتقلت فيما بعد موظفا في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في اسطنبول.

ووجهت لكليهما تهمة الارتباط بمحاولة الإنقلاب التي وقعت العام الماضي . وقالت السفارة الأمريكية إن هذه الاتهامات لا أساس لها.

وتريد الشرطة التركية استجواب موظف ثالث في اسطنبول. واعتُقلت زوجته وابنته بسبب علاقاتهما المزعومة بشبكة رجل الدين المقيم في أمريكا، فتح الله غولن، الذي تنحي أنقرة باللوم عليه في تنسيق الإنقلاب الفاشل. وأفرج عنهما فيما بعد. وتشعر تركيا بغضب بسبب ما تعتبره رفضا أمريكيا لتسليم غولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ 1999 .

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المحاكم الأمريكية تطلب أدلة كافية كي تأمر بتسليمه.

وينفي غولن أي دور له في محاولة الإنقلاب.

وتشعر تركيا بغضب أيضا بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.