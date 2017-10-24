مقتل 3 من الجيش العراقي في مواجهات مع البيشمركة شمال الموصل 

“القدس العربي”- (وكالات): أفاد مصدر أمني عراقي، أن 3 من عناصر الجيش العراقي قتلوا، بينهم ضابطان، في اشتباكات مع البيشمركة، اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، شمالي البلاد.

وأوضح الرائد في الفرقة التاسعة بالجيش العراقي، عباس البياتي، إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب (تتبع وزارة الدفاع) تساندها قوة من الفرقة المدرعة التاسعة، تقدمت لبسط سيطرتها على بلدة تلسقف، ضمن الحدود الإدارية لقضاء تلكيف (شمال الموصل)، إلا أن البيشمركة سرعان ما فتحت النار من أسلحتها المختلفة على القوة المتقدمة، الأمر الذي استدعى الرد بالمثل”.

وأضاف أن “الاشتباكات بين الطرفين ما تزال متواصلة، والحصيلة الأولية لخسائر البشرية بين القوات العراقية هي مقتل ضابط برتبة نقيب، ومساعد له برتبة ملازم أول، وجندي، وإصابة اثنين آخرين، فيما حصرت الخسائر المادية بشكل أولي بتضرر مركبة من نوع همر”.

وتابع أن “الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات البيشمركة ما تزال غير معروفة”، إلا أنه أكد وقوع خسائر نظرًا لاستخدام القوات العراقية صواريخ مضادة للدروع وأسلحة ثقيلة.

وشدّد البياتي أن “القوات العراقية عازمة على بسط سيطرتها على جميع المناطق المتنازع عليها، وسيتم التعامل مع قوات البيشمركة كعدو، إذا لم تستجب لنداءات الانسحاب”.

من جهته، قال الرائد سعد الدين خليل، الضابط في قيادة عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، أن “تبادلًا للقصف بالهاونات اندلع بين الجانبين في بلدة تلسقف المسيحية، شمال الموصل”.

وأوضح خليل أن “تشكيلات من جهاز مكافحة الإرهاب، مدعومة بالحشد الشعبي، يحتشدون منذ أيام في قضاء تلكيف، من أجل السيطرة على ما تبقى من مناطق متنازع عليها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم شمالي العراق، في بيان، أن القوات العراقية “مستمرة في حشوداتها وتحركاتها العسكرية في المناطق المحيطة بالإقليم”.

وفرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة، الأسبوع الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، ومن ضمنها كركوك، بعد انسحاب قوات البيشمركة.