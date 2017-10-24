نجمة “ذا فويس″ تموت برصاص زوجها قبل أن ينتحر

لندن – “القدس العربي”: تعرضت نجمة برنامج “ذا فويس″ بالنسخة الكمبودية سان سريلي لإطلاق نار أدى إلى وفاتها في العاصمة الكمبودية.

ووفق ما نقل موقع “نيوز دوت كوم”، كانت سريلي (23 عاما) تزور إحدى عيادات التجميل عندما تعرضت لطلقات نارية عدّة. وتبيّن في وقت لاحق أن مطلق النار هو زوج سريلي السابق شاي رين (53 عاما) الذي أقدم على الانتحار بعد قتلها.

إلى ذلك، كشفت صديقة مقربة من الفنانة أنّ شاي استمر بمضايقتها حتى بعد انفصالهما، وقالت إن “الزوج لم يرغب في أن تشترك سان ببرامج الغناء، ومنذ أن علم باشتراكها في ذا فويس لم يتوقف عن المشاجرة معها”.