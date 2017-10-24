قطر تعلن استجابتها لنداء أمير الكويت وتدعو إلى عدم الإساءة لرموز الخليج

“القدس العربي”-(وكالات): أعلنت قطر، استجابتها لنداء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أطلقه اليوم، ودعا فيه إلى وجوب الالتزام بنهج التهدئة لحل الأزمة الخليجية، وحذر من مخاطر التصعيد.

جاء هذا في بيان أصدرته الخارجية القطرية، واطلعت عليه “الأناضول”، دعت في المواطنين والمقيمين وكافة وسائل الإعلام إلى “تجنب الانسياق أو الانزلاق إلى الإساءة لرموز الخليج”.

وقالت الخارجية في بيانها “لأن دأب دولة قطر عبر تاريخها السعي في كلّ سبل الصلح وتبني النهج الحضاري والسلمي في حلّ النزاعات -وهو الأمر الذي أرسته دبلوماسيتها النشطة منذ عقود-فإنّ دولة قطر تعلن استجابتها لنداء أمير دولة الكويت”.

وبينت الخارجية أن “دولة قطر تهيب بالمواطنين والمقيمين وكافة وسائل الإعلام في دولة قطر تجنب الانسياق أو الانزلاق إلى الإساءة لرموز الخليج والبعد عن الانجراف وراء ما يتم ترويجه من دول الحصار من نعرات قبلية عفي عليها الدهر”.

وقالت إن ذلك يأتي “استمرارًا للنهج الذي أرساه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في خطابه لشعب قطر بتاريخ 21 يوليو/ تموز الماضي”.

كما بينت أن تلك الدعوة تأتي أيضًا: “رغم ما تعرضت وتتعرض له دولة قطر من حملة إعلامية ممنهجة تطال رموزها وحكومتها وشعبها وما تعرضت له من إجراءات جائرة وغير مشروعة خلال الشهور الماضية”.