يطلب يدها للزواج وطائرتهما تكاد تؤدي بهما إلى الموت- (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: في الوقت الذي كانت الطائرة تكاد توشك على السقوط، تقدم كريس جينس بطلب يد صديقته. ووفق صحيفة “دايلي ميل” فإن الشاب الذي كان خائفا لم يتردد في التقدم بطلب يد صديقته، في أكثر الأوقات حرجا.

وكان كريس، ينوي أن يطلب يد صديقته عندما يصلان إلى بالي، لكن عطلا فنيا جعل الطائرة تتعرض لنكسة كادت تؤدي بحياة ركابها فلم يرد تأجيل حتى أمنيته الأخيرة فقام بها. ووافقت وحين عادا بعد نجاتهما أعاد الأمر فوافقت مرة أخرى.

وطلب جينس يد صديقته وهما يضعان أقنعة الأوكسجين. وقال الشاب لـ ” آي بي سي نيوز″: “لحسن الحظ، قالت نعم”. وكانا على متن رحلة من برث إلى بالي، وكان يفترض أن تستغرق أقل من 4 ساعات، إلا أن خللا تقنيا أجبر الطيار على العودة إلى عاصمة أستراليا الغربية.