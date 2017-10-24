عالم الفيزياء ستيفن هاوكينغ يعطل موقع “كامبريدج” العريقة

لندن – “القدس العربي”: لمرات نادرة تعطل فيها موقع جامعة كامبريدج عن العمل. هذه المرة لم يكن السبب خرق أو قرصنة أو عطل فني، بل ضغط كبير على زيارة الموقع، للاطلاع على أطروحة الدكتوراة الخاصة بستيفن هاوكينغ.

ووفق صحيفة “اندبندنت” فإن الجامعة العريقة فتحت الباب لأول مرة للعامة للاطلاع على أطروحة العالم الفيزيائي العالمي وجعلها متاحة للجميع، لكن بسبب كثرة الزوار تعطل موقع الجامعة عن العمل وتوقف.

والأطروحة التي قدمّها هاوكينغ في عام 1966 تحمل عنوان Properties of expanding universes، جذبت عشرات آلاف القراء، حيث وصل عدد الزوار إلى 700 ألف زائر، وهو أكبر من قدرة الموقع على التحمّل.

وقال هاوكينغ تعليقا على هذا الإقبال إنه سعيد جدا بعدد الأشخاص الذين تهافتوا لتنزيل الأطروحة “وآمل ألا يخيب ظنهم عند قراءتها”. آملا أن تكون إتاحة الأطروحة “فرصة لطلاب آخرين، للنظر إلى النجوم بدل النظر أسفل، إلى أقدامهم”.

ستيفن ولد في أكسفورد، في عام 1942، هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.