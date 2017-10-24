الخليفي ينتظر الضوء الأخضر لخطف نجم مانشستر سيتي

“القدس العربي”: أفادت تقارير فرنسية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان السيد ناصر الخليفي، بدأ يُفكر جديًا في التعاقد مع صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ليكون قطعة ثابتة جديدة ضمن مشروع الأحلام القادر على احتكار البطولات المحلية والقارية في السنوات القادمة.

موقع “غول” بنسخته الفرنسية، أكد أن الإدارة القطرية المستحوذة على “حديقة الأمراء”، بدأت تجس نبض وكيل أعمال الأشقر البلجيكي دي كوستر، لمعرفة شروطه قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي النادي السماوي، وذلك بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها الوكيل، ولّوح خلالها بضرورة تحسين عقد صاحب الـ 26 عامًا، بعد عروضه الهوليودية الأخيرة.

نفس المعلومة أكدتها صحيفة “سبورت 10″، إذ أشارت إلى أن مدير قنوات “be IN” ينتظر من دي بروين أي إشارة تُظهر رغبته في مغادرة ملعب “الاتحاد”، معها سيطلب منه للمرة الثانية ارتداء قميص أثرياء عاصمة الضوء مقابل ضعف ما يتقاضاه مع غوارديولا، على اعتبار أن متصدر الليغ 1، سبق وحاول ضم الدولي البلجيكي في صيف 2015، إلا أن الأخير فَضل العودة إلى البريميرليغ عبر بوابة السكاي بلوز.

ويعول الخليفي كثيرًا على تعثر مفاوضات تجديد عقد دي بروين مع ناديه، وهذا سيناريو غير مُستبعد، خاصة إذا لم يتنازل دي كوستر عن شرط مضاعفة الراتب الأسبوعي لـ 500.000 جنيه إسترليني بدلاً من راتبه الحالي 115.000، ليتساوى بصفوة النجوم –بحسب تعبير الوكيل-.

أما التقارير الواردة من داخل النادي، فتؤكد أن الإدارة في طريقها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، بموجبه سيضع القلم على عقده الجديد، مقابل راتب أسبوعي يُقدر بنحو 250.000 بعملة المملكة، من باب أنه لا يُفكر في المال، وأن هدفه الرئيسي التعلم أكثر من مدربه الكاتلوني، الذي ساعده على تطوير مستواه بشكل مُذهل في الآونة الأخيرة، وصل لحد مساهمته في 10 أهداف (8 تمريرات حاسمة وهدفين) في كل البطولات منذ بدء الموسم الجاري.

وانتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي قبل عامين ونصف قادمًا من فولسفبورغ الألماني مقابل رسوم بلغت حوالي 55 مليون جنيه إسترليني، وفي سجله الآن 25 هدفًا من مشاركته في 102 مباراة، بخلاف عشرات التمريرات الحاسمة.