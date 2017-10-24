بوتين ووزير المالية القطري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

“القدس العربي”- (وكالات): بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير المالية القطري، علي العمادي، الثلاثاء، تعزيز تعاون البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين على هامش منتدى “نداء روسيا” الاستثماري، في موسكو.

وأكد الجانبان حرص بلديهما على تطوير العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، إن علاقات البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، لافتًا إلى وجود مشاريع استثمارية جاذبة في بلاده للجانب القطري.

وأكد خولوف، خلال ندوة حول “العلاقات الروسية القطرية” بالدوحة، أن روسيا تضامنت مع قطر في ضرورة حل الأزمة الخليجية منذ اندلاعها عبر الحوار.

كما أشار إلى تعاون مكثف بين لجنتَي تنظيم مونديالي “روسيا 2018″ و”قطر 2022″.

يشار أن موسكو أظهرت دعمًا اقتصاديًا لقطر في بداية الأزمة الخليجية، وقالت إنها مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إليها.

ويسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 500 مليون دولار في المرحلة المقبلة، من نحو 60 مليونًا عام 2014، و41 مليونا عام 2013.

وتشكل المنتجات الكيميائية العضوية والبلاستيك والأسلاك حصة الأسد في صادرات روسيا إلى قطر.

من جانب آخر، تتنوع الاستثمارات القطرية في روسيا بين الطاقة والعقارات إلى السياحة وغيرها، وتمتلك قطر (في إطار تحالف مع شركة “غلينكور” لتجارة السلع الأولية) 19.5 في المئة من شركة “روس نفط” الروسية العملاقة.