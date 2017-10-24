﻿هل ستتخلى حماس عن طيارها التونسي؟

في ظرف غير الظرف كان الأمر سيبدو عاديا وطبيعيا لا يثير شغف وفضول أحد، لكن بما أن الجميع كان يعرف جيدا أن علاقة حماس بالسلطات الرسمية في تونس لم تكن في أفضل حالاتها، خصوصا منذ اغتيال المهندس محمد الزواري قبل ما يقرب من العام، فقد بدا اتصال رئيس مكتبها السياسي في هذا الوقت بالذات برئيس تونس للحديث «المعمق» معه بشأن «التطورات المتعلقة باتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقّع مؤخرا في القاهرة برعاية مصرية كريمة» بحسب ما ذكرته المصادر الإعلامية للحركة غريبا ومبهما بعض الشيء.

صحيح أن إسماعيل هنية أجرى أيضا وبالمناسبة ذاتها اتصالات مماثلة بقادة آخرين كأمير قطر ورئيس السودان والوزير الأول المغربي، لإطلاعهم على الموضوع نفسه. وصحيح أن القاعدة السياسية المعروفة تقتضي بأنه لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، بل مصالح دائمة، إلا أن تأكيد هنية لقائد السبسي في ذلك الاتصال على أنه قد «تم استلهام التجربة التونسية في الشراكة والتوافق الوطني» وأن تونس قدمت نموذجا يحتذى في المنطقة» تخطى كل منطق براغماتي ليعطي الانطباع بأن التحولات المقبلة في الساحة الفلسطينية تحت غطاء الوحدة والتوافق ستكون مهمة، وقد تفضي إلى إعادة ترتيب للأوراق قد يكون من بين نتائجها المباشرة التخلي في وقت لاحق عن بعض الملفات الثقيلة والمهمة، ومن بينها ملف الشهيد الزواري.

لقد اختار هنية كلماته بدقة وفضل ألا يبلغ قائد السبسي فقط بعض العبارات الودية المعروفة، بل أن يشير مباشرة إلى إعجابه بما يطلق عليه الاستثناء التونسي، وهو التوافق بين الإسلاميين وعلمانيي النظام القديم. هل فعل ذلك ليوجه رسالة لطرف ما في الداخل الفلسطيني؟ أم لجهة أو جهات خارجية مازالت تشك في نوايا الحمساويين وجديتهم في المضي قدما في مسار المصالحة الوطنية؟ لقد صبّ غزله في كل الاحوال في صالح المدافعين عن توافق يعيش الآن أصعب أيامه، وربما كان كلامه بالنسبة لهؤلاء بمثابة طوق نجاة رمزي، يخفف عنهم وطأة ما يواجهونه من ضغوطات داخلية وخارجية، وسمح لمهندسيه، أي الشيخ الغنوشي والرئيس قائد السبسي بأن يقفا بثقة ليقولا لكل المعارضين والساخطين واليائسين: «ألا ترون أن الخلطة السحرية التي صنعناها قبل سنوات باتت مطلوبة الآن حتى في فلسطين! إذن يكفي من الضجر والتبرم وكونوا متفائلين وواثقين في المستقبل». ربما كان باستطاعتهما فعلا أن يقولا ذلك وأكثر، لكن ما يفضله قائد السبسي هو ألا تحمل تلك المكالمة التلفونية أكثر مما تحتمل، وأن تستعمل فقط وفي الوقت المناسب كدليل دامغ يقدم للمشككين في صحة وصلابة توافقه الداخلي، وأيضا في تحمسه للدفاع عن أم القضايا العربية، أي قضية فلسطين وحق شعبها في مقاومة المحتل الإسرائيلي.

إن ما سيجعله يقف عند ذلك الحد ولا يتخطاه هو يقينه من أنه لن يكون مناسبا أو مقبولا أن يطلب أو يعرض على أي دولة أو جهة عربية، حتى لو كانت حماس أن تقتدي بالتجربة التونسية، لأن ذلك سيثير غضب وقلق كثير من الانظمة الساكنة التي تفضل أن تسمع منه دائما ما سبق أن ردده امام الجنرال السيسي في مصر من أن اهل مكة أدرى بشعابها. أما الشيخ الغنوشي فقد اكتفى في تعليقه الأول على كلمات هنية بالقول إن «حماس تتجه نحو حكم التوافق بينها وبين خصمها السياسي فتح، بل هم يريدون توافقا اكبر من فتح، يريدون توافقا بين الفصائل كلها»، قبل أن يضيف في تصريحات أدلى بها الجمعة الماضية في تركيا بأنهم، أي حركة حماس «تنازلوا عن الحكم من أجل حكم توافقي تجتمع عليه كل الفصائل، وهو أمر جيد، لأن الديمقراطية الفلسطينية ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى توحيد الكلمة والإجماع وليس الإقصاء والاستقطاب والصراع». هل كان يتحدث عن حماس وهو يفكر في النهضة؟ أم كان يشير للحمساويين بأن عليهم الاستعداد لتقديم مزيد من التنازلات؟

لا شك بأن مسلك تونس كان واضحا ومحددا منذ البداية، مثلما كان جليا ومعروفا أيضا أن توافق النهضة قد كبلها بمواقف وقرارات كان من الصعب على أحد تخيلها في السابق، ولكن تلك كانت بنظر النهضويين وخصومهم ضريبة التونسة ودخول رحى الدولة. ولا شك بأن الحمساويين بدورهم قطعوا شوطا مهما منذ اعلانهم في مايو الماضي عن وثيقة للمبادئ والسياسات العامة، نصت على أن حركتهم هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، لا تتبع أي تنظيم خارجي، كما علق خالد مشعل حينها، وميزت بين الديانة اليهودية والحركة الصهيونية وقبلت بحدود الرابع من يونيو ليصبحوا شركاء لا خصوما للسلطة. كما أن الثابت في كل الأحوال هو ألا سبيل للمقارنة بين الحركتين، أي النهضة وحماس، لاختلاف الظرف والمحيط والتحديات. لكن التساؤل عن المدى الذي سيصله الحمساويون في خط التوافق الوطني يظل جائزا ومشروعا. إن كل ما قالوه حتى الآن هو أن سلاح المقاومة ورفض الاعتراف بالعدو الاسرائيلي هما خطان أحمران لا يجوز تخطيهما أو المساومة عليهما. وهم لايزالون متمسكين بالفصل بين العمل السياسي والعسكري ومصرين على انه لا سبيل لنزع سلاح المقاومة مادام الاحتلال قائما. وليس من الواضح أن إقناعهم بأن التفاوض يمكن أن يكون بديلا للبندقية سيكون سهلا. وكل ما يبقى ممكنا فعله بالمقابل هو دفعهم للالتزام بربط البندقية بقرارات السلطة، وهو ما سيثير في حال التوصل له إشكالات، لعل أهمها قدرة المقاومة على الاستمرار بالتأثير على مجريات الصراع مع العدو الصهيوني. ولن يكون المشكل حينها في وجود البندقية وبقائها، بل في طبيعة المقاومة وفي ما إذا كانت ستستمر قومية واسلامية؟ أم ستصبح تحت مبرر القرار الوطني الواحد محلية فحسب؟ وهل إنه سيكون ايضا بإمكان حماس أن تقول ساعتها لأبناء وأحفاد طيارها ما قاله الشيخ الغنوشي يوما من أنه لو عرض عليه الزواري الالتحاق بحماس لكان نصحه بالبقاء في تونس؟

قطعا لو حصل ذلك فلن تضيق الدنيا بمن سيفكر بالعمل مع المقاومة مثلما فعل الطيار الشهيد. ولكن ما الذي سيبقى وقتها من حماس؟ المؤكد هو أن زيادة الضغوط الداخلية والخارجية عليها سيجعلها تواجه خيارات صعبة في الحفاظ على حقها في المقاومة من دون المساس بحاجة شعبها وتطلعه لغلق قوس الانقسام بشكل نهائي وكامل. أما السؤال الذي يطرح نفسه في خضم ذلك فهو إن كانت ستظل وفية لذكرى محمد الزواري وغيره من الشهداء وستنفذ عاجلا أم آجلا وعدها بالانتقام لهم؟ أم أنها ستتخلى عن ذلك وتطوي الصفحة حرصا على الالتزام بالاجماع ووحدة الصف وأولويات المرحلة الجديدة؟ لعل أشياء كثيرة وعلى رأسها تلك «الرعاية المصرية الكريمة» للعملية تجعلنا نخشى الانحراف للأسوأ وجر الفلسطينيين إلى معارك جانبية وهامشية قد تزيدهم ضعفا وتشرذما وانحلالا، مقابل صلف الاحتلال وعربدته وجنونه المستمر.

كاتب وصحافي من تونس