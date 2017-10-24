﻿الاحتلال يهاجم الحدود الشرقية لوسط غزة والمقاومة تتصدي لطائرة استطلاع

غزة ـ «القدس العربي»: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، إحدى المناطق الحدودية، الواقعة إلى الشرق من وسط قطاع غزة، ونفذت فيها عملية توغل برية، وذلك بعد أن تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق أحد المواقع العسكرية.

وقال شهود عيان إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، دخل في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من بلدة جحر الديك.

وشرعت تلك القوة المتوغلة وتشمل جرافات ودبابات بأعمال تجريف وتمشيط في تلك المنطقة، حيث حال التوغل دون قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم.

وتقيم إسرائيل على طول المناطق الحدودية الشرقية والشمالية منطقة أمنية عازلة، تمتد لـ 300 متر داخل غزة.

وتخالف هذه العمليات اتفاق التهدئة القائم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

وجاء الهجوم الإسرائيلي، بعد أن تصدت المقاومة الفلسطينية ليل أول أمس، لطائرة تصوير تابعة لجيش الاحتلال، خلال تحليقها فوق نقطة مراقبة للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلق نشطاء المقاومة النار صوب الطائرة الاستطلاعية المختصة بأعمال التصوير، ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

وتقوم قوات الاحتلال بتسيير عشرات الطائرات الاستطلاعية فوق سماء قطاع غزة، وينشط عدد كبير منها في مناطق الحدود، ويختص بعضها في المراقبة والتصوير.

وسبق أن استخدمت إسرائيل طائرات استطلاعية «بدون طيار» في عمليات قصف مواقع أرضية بصواريخ تحملها هذه الطائرات، وتطلق من خلال التحكم عن بعد.

وأعلنت إسرائيل أكثر من مرة عن سقوط عدد من هذه الطائرات الاستطلاعية داخل غزة، وفي مرات سابقة أعلن الجناح المسلح لحماس عن تمكنه من السيطرة على تلك الطائرات.