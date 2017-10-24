﻿هيئة العمل الوطني تدعو لمشاركة واسعة لإحياء ذكرى «وعد بلفور» الأليمة

غزة – «القدس العربي»: استعدادا لمجابهة الاحتفالات التي تنوي بريطانيا إقامتها في يوم الثاني من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، الذي يصادف «وعد بلفور» شددت هيئة العمل الوطني على ضرورة إحياء مئوية هذا الوعد، بشكل واسع في كافة المناطق الفلسطينية، ومخيمات الشتات وفي كافة أماكن الوجود الفلسطيني، من خلال تنظيم مسيرات ووقفات أمام السفارات الفلسطينية في دول العالم. وأكدت على ضرورة إنجاح اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة يوم21 المقبل، والمخصص لمعالجة «الملفات الكبرى» بشأن المصالحة.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته هيئة العمل الوطني في مدينة غزة، أكدت خلاله على ضرورة جعل هذه المسيرات والوقفات بمثابة رسائل تأكيد على الرفض الفلسطيني لـ «وعد بلفور»، ومن أجل «الضغط على حكومة بريطانيا لتقديم اعتذارها للشعب الفلسطيني، وتعديل مسارها تجاه القضية الفلسطينية»، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.

ودعت هيئة العمل الوطني الفلسطينيين في الوطن والشتات لـ «المشاركة بكامل ثقلها في كافة الفعاليات».

وأكدت على ضرورة أن تعكس «الفعالية المركزية» التي ستتوج في الثاني من نوفمبر المقبل، أجواء المصالحة، من خلال مشاركة الكل الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية وشرائح المجتمع والقطاعات المختلفة بهدف «إيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني وإنصافه».

و»وعد بلفور» هو الاسم الذي أطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني بتاريخ 2 نوفمبر من عام 1917 إلى اللورد اليهودي، ليونيل وولتر دي روتشيلد، يعلن فيها تأييد بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقال الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، إن القيادة الفلسطينية «ستلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة بريطانيا على رفضها الاعتذار عن وعد بلفور الذي شكل بداية أبشع ظلم تاريخي فرض على شعبنا الفلسطيني عندما هجر وطرد من دياره الى مخيمات اللجوء في الوطن والشتات» .

ولفت إلى ان الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد أن هذا الوعد يمثل «جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى بريطانيا ان تعتذر للشعب الفلسطيني وان يتبع هذا الاعتذار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة».

إلى ذلك ناقشت هيئة العمل الوطني التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واتحاد عام المرأة ومستقلين، فعاليات إحياء مئوية وعد بلفور وإحياء الذكرى الـ 13 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، كما تطرقت في اجتماعها لمف المصالحة الفلسطينية .

واستنكرت رفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن «وعد بلفور» وإصرارها على الاحتفال بالذكرى المئوية لصدوره، ودعوة مسؤولين اسرائيليين للمشاركة في الاحتفالات التي تشرف عليها رئيسة وزراء حكومة بريطانيا.

وخلال الاجتماع جرى إقرار سلسلة من الفعاليات الوطنية لإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد الذي يصفه الفلسطينيون بـ»المشؤوم» تشمل ندوات وورشات عمل ولقاءات سياسية وبرامج إعلامية وحلقات دراسية في الجامعات ووقفات واعتصامات أمام مقرات الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وأشادت في الوقت ذاته بموقف القيادة الفلسطينية القاضي بـ «مقاضاة» بريطانيا لرفضها الاعتذار عن «وعد بلفور» خاصة وأن الشعب الفلسطيني «لا يزال يسدد فاتورة الظلم التاريخي الناتجة عن هذا الوعد الممتد منذ سبعين عاماً من خلال تعرضه للتطهير العرقي والتهجير القسري ومصادرة أراضيه واحتلال أرضه» .

كما أكدت الهيئة على ضرورة إحياء الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات بـ «فعالية مميزة» تليق بشخصية ورمزية الشهيد الرئيس ابو عمار، تشارك فيها كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

وقالت إن الرئيس عرفات كان «رئيسا ورمزا لكل الفلسطينيين بمختلف ألوانهم السياسية»، مطالبة في الوقت ذاته بأن تعكس الفعالية «الوحدة الوطنية لشعبنا الفلسطيني التي قاتل الرئيس الراحل ابو عمار من أجلها، باعتبارها السلاح القوي والأكيد بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تواجه قضيته».وشهد اجتماع هيئة العمل الوطني مناقشة ملف المصالحة، حيث جرى استعراض «»التطورات الإيجابية» التي رافقت المصالحة بعد توقيع حركتي فتح وحماس الاتفاق في القاهرة.

وأكد المجتمعون دعمهم لما تم الاتفاق عليه واستعداد الهيئة لـ «تذليل كافة العقبات التي تواجه تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة كافة صلاحياتها وتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، حتى تتمكن من تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، وإلغاء كافة الإجراءات والعقوبات المفروضة على أبناء شعبنا الفلسطيني».

وشددت الهيئة على ضرورة العمل على إنجاح اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة والمزمع عقده في 21 المقبل، لـ «معالجة الملفات الكبرى، والخروج باستراتيجية سياسية فلسطينية شاملة تمثل الكل الفلسطيني وتحقق المصالح العليا لشعبنا».

وثمنت حرص الرئيس محمود عباس على إنجاز المصالحة، واعتبارها ضرورة ومصلحة وطنية وتهيئة الأجواء الإيجابية لها، كما قدمت الشكر لمصر التي رعت الاتفاق.