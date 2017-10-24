﻿قطر تعتزم بناء مقرين للرئاسة والحكومة الفلسطينية في غزة دعما للمصالحة

غزة – د ب أ: أعلن دبلوماسي قطري أمس الثلاثاء عزم بلاده بناء مقرين للرئاسة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تعبيرا عن دعمها للمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى للأطراف الصناعية مولته بلاده في غزة، إن بلاده تدعم المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن الجهة الراعية لها.

وأضاف «ندعم تحقيق المصالحة الفلسطينية سواء تم توقيع الاتفاق في القاهرة أو الرياض فهم إخواننا وعرب واحنا معهم ومع كل العرب خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية».

وذكر الدبلوماسي القطري أن بلاده «لديها دور محوري بالنسبة للمصالحة الفلسطينية»، وتدعم تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة «حتى تستطيع الوقوف أمام المجتمع الدولي والجانب الإسرائيلي».

وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع السكنية والخاصة بالبنى التحتية في القطاع ضمن منحة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة البالغة قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي.

كما سبق أن تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف عام 2014 .

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية ، خلال جلستها الأسبوعية في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» ، أن الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام الجاري.

وأشار المجلس إلى أنه يعمل على توفير الإمكانات كافة، بما في ذلك الموارد المالية والخطط لزيادة مصادر الطاقة في القطاع، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في القطاع.

وشدد على أن الحكومة بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها لزيادة فعالية كافة الوزارات، والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي.