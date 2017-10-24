﻿سياسيون يطالبون باستدعاء السفير الإيراني… والحريري: لبنان دولة عربية لن تقبل الوصاية

بيروت- «القدس العربي» : في غمرة الاشتباك الاميريكي الإيراني، وفي محاولة لاظهار حجم النفوذ الإيراني في المنطقة في مقابل توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوقوف في وجه طهران والتنكّر للاتفاق النووي، خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني ليتحدث عن دور بلاده المحوري في الشرق الأوسط، وذهب إلى حد الإعلان أن أي قرار لا يتخذ في لبنان والعراق وسواهما من دول المنطقة من دون موافقة طهران.

واستخدم الرئيس روحاني عبارة « مكانة الامة الإيرانية في المنطقة »، مخاطباً عواطف الإيرانيين بأن مكانة بلاده « اليوم أكبر من أي وقت مضى». وسأل: «أين من الممكن، في العراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا والخليج الفارسي، اتخاذ قرار حاسم من دون أخذ الموقف الإيراني في الاعتبار؟». واذا كان موقف روحاني يتلاقى مع المواقف الإيرانية السابقة التي لفتت الى هيمنة على 4 عواصم عربية فإنه يعبّر عن الدخول في مرحلة من التصعيد في المنطقة، ويأتي ليناقض ما كان يصدر من مواقف عن بعض السفراء الإيرانيين في لبنان بأن بلادهم لا تتدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية.

الرد الأسرع والاول على موقف روحاني جاء من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبر «قول روحاني أن لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران قولاً مرفوضاً ومردوداً لأصحابه». واكد « أن لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها».

غير أن الامر لم يقتصر عند هذا الحد إذ خرج سياسيون واعلاميون ليطالبوا برد من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبقيام وزير الخارجية جبران باسيل بإستدعاء السفير الإيراني في بيروت لتبليغه رسالة احتجاج.إلا أن مثل هذا التوجّه من قبل عون وباسيل مستبعد لأنه يسبّب لهما الاحراج مع الحليف حزب الله.

وغرّد عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل معلقاً على كلام روحاني فقال: «ان الكلام الأخير للرئيس الإيراني لهو خير دليل على صحة كل ما نقول عن الوصاية الجديدة على لبنان والحد الذي بلغته السيطرة الإيرانية. كما أن الرد الذي صدر من الرئيس الحريري على روحاني جيد ولكنه غير كاف وعلى رئيس الجمهورية المؤتمن على السيادة اللبنانية والاستقلال أن يكون له موقف واضح وصريح من هذا الموضوع». واعلن عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن موقف الرئيس الإيراني «مستهجن ويعكس تلك النزعة الإمبراطورية والتسلط على الوطن العربي والإسلامي والإصرار على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة .«ولفت إلى» ان كلام الرئيس الحريري كان من موقعه كرئيس حكومة ورئيس تيار المستقبل بالإصرار على العيش المشترك ضمن دولة عربية مستقلة ترفض المس بكرامة شعبها وبهويتها العربية الجامعة». في المقابل، لم يصدر أي تعليق من قوى 8 آذار الحليفة لطهران في وقت يسود ترقّب إن كان سيصدر شيء عن حزب الله خصوصاً تجاه المملكة العربية السعودية ولاسيما مع مواصلة الوزير السعودي ثامر السبهان حملته على الحزب وآخر مواقفه في هذا الاطار قوله «لا يتوقع الارهابيون ومليشياتهم وأذنابهم أن اعمالهم لن يحاسبوا عليها. اجتثاثهم امر حتمي وضرورة ملحة للعيش بأمن ومحبة وسلام (نحن في زمن الحزم)».

وعلى خط القوات اللبنانية، ردّ رئيس حزب القوات سمير جعجع على نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اتهم الرئيس بشير الجميّل بالعمالة لاسرائيل فقال من دون تسميته «ان البعض في لبنان يصادر ويحتكر السلاح، والى جانب السلاح يريد مصادرة الأحكام الوطنية، بمعنى انه يوزّع شهادات بالوطنية، وهنا اقول من حق كل لبناني توزيع شهادات بالوطنية إلا الشخص الذي ليس لبنان أمته، وأمته هي أمة اخرى مختلفة تماماً نواتها الجمهورية الإسلامية في إيران.

لا يحق ايضاً لمن لم يقبل أساساً بالطائف وما زال حتى اليوم يرفضه بإعطاء شهادات بالوطنية، باعتبار ان كل وجودنا كدولة حالياً مبني على دستور قائم وفق «اتفاق الطائف». ولا يحق لمن يتخطى الدستور والقوانين ويحارب أينما يشاء متخطياً سياسة الدولة اللبنانية الخارجية ويضرب بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس القائمة على حياد لبنان ان يُعطي شهادة بالوطنية».